Kristofer Hivju, star de Game Of Thrones, est testée positive pour le coronavirus

Game of Thrones et la star de The Witcher Kristofer Hivju ont été testés positifs pour le coronavirus.

Le coronavirus continue de se propager à travers Hollywood car plusieurs acteurs majeurs ont déjà été infectés. Tom Hanks a été l’un des premiers à annoncer qu’il avait été infecté. Plus tôt dans la journée, l’ancienne fille de James Bond, Olga Kurylenko, a également révélé qu’elle avait été testée positive. Même Idris Elbe avait également été touché. Mais maintenant, le coronavirus s’est propagé à l’un des méchants rapides et furieux d’Idris Elbe.

Kristofer Hivju est peut-être mieux connu pour son rôle de Tormund Giantsbane dans Game of Thrones. Introduit pour la première fois dans la troisième saison de l’émission, Tormund Giantsbane était membre des wildlings et est devenu un ami de Jon Snow et finalement l’un de ses alliés les plus fiables. Il est rapidement devenu un favori des fans grâce à sa personnalité et à la performance hors du commun de Kristofer Hivju. Malheureusement, la star de Game of Thrones et sa famille ont un problème de santé en ce moment.

Dans une nouvelle publication sur son compte Instagram, Kristofer Hivju a révélé qu’il avait été infecté par le coronavirus. Il a annoncé que lui et sa famille se garantiraient afin d’empêcher le virus de se propager et encourage les autres à l’aider à le combattre de toutes les manières possibles:

Salutations de la Norvège! Désolé de vous dire qu’aujourd’hui, j’ai été testé positif au COVID19, virus Corona. Ma famille et moi nous isolons à la maison aussi longtemps qu’il le faut. Nous sommes en bonne santé – je n’ai que de légers symptômes de rhume. Il y a des gens à plus haut risque pour qui ce virus pourrait être un diagnostic dévastateur, donc je vous exhorte tous à être extrêmement prudents; se laver les mains, se tenir à 1,5 mètre des autres, aller en quarantaine; faites tout ce que vous pouvez pour empêcher la propagation du virus. Ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus et éviter une crise dans nos hôpitaux. Prenez soin les uns des autres, gardez vos distances et restez en bonne santé! Veuillez visiter le site Web du Center for Disease Control de votre pays et suivre les réglementations pour rester en sécurité et vous protéger non seulement vous-même, mais toute notre communauté, et en particulier les personnes à risque comme les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Merci à @panoramaagency

Chez Heroic Hollywood, nous souhaitons à Kristofer Hivju, à sa famille et à toutes les autres personnes touchées par le coronavirus un prompt rétablissement. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur l’impact du coronavirus sur l’industrie du divertissement à mesure qu’il se développe.

