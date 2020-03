Krzysztof Penderecki, célèbre pour sa musique dans The Shining and The Exorcist perd sa vie

Krzysztof Penderecki, célèbre pour sa musique dans The Shining et The Exorcist perd sa vie | Instagram

Krzysztof Penderecki, un célèbre compositeur et chef d’orchestre polonais qui a acquis une renommée mondiale pour ses œuvres d’avant-garde, connu pour sa musique dans des films à succès tels que “The Shining” et “L’Exorciste“ainsi que beaucoup d’autres, il partit pour 86 ans.

L’artiste d’origine polonaise Krzysztof Penderecki est né le 23 novembre 1933 à Debica, dans le sud de la Pologne, des années plus tard, il développera une carrière prolifique et réussie en travaillant avec des orchestres d’Europe et des États-Unis.

Son résultat est intervenu après avoir maladie Depuis plusieurs années, la presse rapporte qu’il cite l’association Ludwig van Beethoven, fondée par son épouse Elzbieta.

Ils ont également signalé que Penderecki était chez lui à Cracovie, dans le sud de la Pologne dans ses derniers instants, comme l’a également rapporté sa famille après avoir annoncé la nouvelle de son départ à des médias tels que Radio Cracovie et l’agence de presse PAP.

Le célèbre directeur musical s’est également démarqué par sa musique qui a été utilisée avec succès bandes comme The Shining “et” The Exorcist “a également remporté le récompense Prince des Asturies des Arts Espagne en 2001 et quatre Grammys (1988, 1999, en deux catégories, et 2017).

Autres participations dans lequel ils apparaissent “Treno aux victimes d’Hiroshima” (entre 1959 et 1960) et “Requiem Pole” ont alimenté sa popularité.

Sa carrière a commencé en 1959, avec trois de ses œuvres “Strophen”, “Emanations” et “The Psalms of David” qui lui ont valu des prix dans un concours pour jeunes compositeurs en Varsovie.

Penderecki Il était caractérisé par un artiste révolutionnaire et innovateur dans sa manière de composer et de comprendre la musique et les instruments. Il a utilisé des séquences temporelles, des sons et des structures inhabituels et sa musique avec une richesse débordante d’effets sonores.

Loué et également critiqué par le médium musical, Penderecki Il abandonne peu à peu son langage avant-gardiste et son évolution est applaudie par le grand public.

Le compositeur Il se concilie en quelque sorte avec des constructions plus adaptées à la plupart des mélomanes.

Mais ma musique est toujours la même. Seuls les moyens d’expression changent “, a-t-il assuré.

Il convient de mentionner que l’artiste était quelque peu enclin à une idéologie religieux Contrairement à de nombreux compositeurs de sa génération, c’était une partie essentielle de son inspiration, en partie à cause d’un esprit de contradiction, selon l’auteur.

Quand j’étais étudiant, la musique religieuse était interdite. Plus tard, pendant des années, elle a continué d’être méprisée par les autorités (communistes) et a également été mal accueillie par mes collègues “, a-t-il déclaré.

À l’âge de 18 années Il a été admis au Conservatoire de Cracovie et a étudié la philosophie, l’histoire de l’art et la littérature en même temps.

Il était connu pour son talent de compositeur et était professeur dans les grandes écoles de musique du monde, en plus d’être membre de nombreuses académies de musique.

Son dévouement fidèle à la musique l’a amené à créer un Académie Européen qui portait son nom dans une ferme qu’il possédait à Luslawice, dans le sud-est de la Pologne.

Il a collaboré étroitement avec des stars comme Jonny Greenwood, leader du groupe de rock anglais Radioheadet le compositeur de musique électronique Aphex Twin, eux-mêmes qui admiraient son travail.

Jusqu’à la fin de sa vie, il n’a cessé de voyager et plomb dans de nombreux pays à travers le monde, y compris Argentine ou La Colombie.