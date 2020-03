Kumail Nanjiani a révélé l’identité secrète de Kingo dans The Eternals

La prochaine phase du MCU continue d’être un mystère, qui sera révélé au fil du temps. The Eternals ne fait pas exception. Il y a eu peu de détails révélés sur ce nouveau film Marvel réalisé par Chloé Zhao … cependant, l’acteur Kumail Nanjiani Il a juste fait ce qui pourrait être considéré comme un petit spoiler sur son personnage, connu sous le nom de Kingo, mais aussi sur un point critique du film.

Kingo Sunen est apparu pour la première fois dans The Eternals # 11, en 1977. Il a été créé par Jack Kirby lui-même. C’est un samouraï, maître épéiste, qui est en même temps une star et un producteur de films. Et dans le même sens, Nanjiani a révélé lors du podcast New Hollywood, que son personnage, comme dans les bandes dessinées, sera la plus grande star de cinéma … de Bollywood, mais Il a non seulement avoué quelle sera l’identité secrète de Kingo, mais aussi la chronologie dans laquelle au moins une grande partie des Eternals sera développée.

“Beaucoup (The Eternals) se déroule aujourd’hui”, a expliqué Nanjiani. “Mon personnage, par exemple, est comme” OK, nous sommes censés garder un profil bas, personne ne devrait savoir qui nous sommes, donc je vais devenir une star de cinéma de Bollywood. ” C’est mon identité secrète », dit-il. «Nous sommes censés garder le silence et je suis devenu la plus grande star de cinéma de Bollywood. Maintenant, c’est un grand choc de contextes comiques, et j’aime toujours un film MCU qui penche activement vers la comédie. »

Selon le président de Marvel Studios, Kevin Feige, The Eternals Il couvrira une période de 7 mille ans, nous pouvons donc nous attendre à ce que les personnages traversent différentes époques.

En plus de ce que Nanjiani a dit à propos de Kingo, nous savons que The Eternals présentera également le premier personnage gay du MCU, et ne sera ni plus ni moins que Phastos, joué par Brian Tyree Henry.

Les éternels ouvre le 6 novembre 2020.

