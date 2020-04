Kumail Nanjiani de The Moment Marvel a réalisé qu’il prenait trop de temps pour s’entraîner

Kumail Nanjiani a fait ses débuts dans le monde du divertissement en se levant, d’abord à Chicago puis à New York, où il s’est également diversifié dans le théâtre et l’écriture. Quand il a déménagé à Los Angeles, c’est quand il a décroché l’un des rôles pour lesquels il est devenu connu pour la première fois: Dinesh Chugtai dans la Silicon Valley. Plus tard, il a joué dans un film autobiographique qu’il a écrit avec sa femme, Emily V. Gordon, appelé The Big Sick.

Autrefois connu pour sa comédie légère et ses personnages ringards, Nanjiani entreprend maintenant un tout nouveau type de projet qui a nécessité une sorte de «type» différent non seulement pour son personnage mais aussi pour son corps. À 42 ans, Nanjiani est dans la meilleure forme de sa vie, mais il a finalement réalisé qu’il avait peut-être poussé les choses un peu trop loin.

Kumail Nanjiani a tendance à devenir obsessionnel

Kumail Nanjiani | Matt Winkelmeyer / . pour SXSW

Selon l’épouse de Nanjiani, il peut devenir obsessionnel. Elle a dit à Men’s Health qu’il «ne faisait que des choses». C’est une grande partie de ce qui a mené à son succès jusqu’à présent.

Il a déclaré dans des interviews que lorsqu’il apprenait la comédie pour la première fois, il regardait les enregistrements des autres comédiens se lever encore et encore. Quand il a déménagé à Los Angeles et a commencé à prendre l’idée d’agir sérieusement, il est également allé de l’avant.

Il a dit à l’époque: «C’était comme une thérapie. Je m’étais entraînée à ne pas ressentir les émotions, à les repousser, car les émotions font peur. Et dès que j’ai commencé à prendre des cours de théâtre… Toutes ces émotions que j’avais apprises à supprimer, j’apprenais maintenant à entrer en contact avec. Cela a amélioré ma vie, amélioré mon anxiété. »

Même venir en Amérique en premier lieu était un exemple de la tendance de Nanjiani à ne faire que des choses. Il a grandi à Karachi, au Pakistan, et n’avait même jamais visité les États-Unis avant de déménager à l’université. Il a dit que les deux premières semaines ont été les pires de sa vie, et il semble que son nouveau régiment d’entraînement ait d’abord suivi un schéma de misère similaire.

Kumail Nanjiani travaillait en secret pour préparer son rôle dans «The Eternals»

Je n’ai jamais pensé que je ferais partie de ces gens qui publieraient un torse nu assoiffé, mais j’ai travaillé trop dur pendant trop longtemps, alors nous y sommes. Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. J’ai découvert il y a un an que j’allais être dans Marvel’s Eternals et j’ai décidé de transformer mon apparence. Je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas eu une année complète avec les meilleurs entraîneurs et nutritionnistes payés par le plus grand studio du monde. Je suis content de ressembler à ça, mais je comprends aussi pourquoi je ne l’ai jamais fait auparavant. Cela aurait été impossible sans ces ressources et ce temps. Un grand merci à @grantrobertsfit qui a commencé à travailler avec moi au début de l’année et m’a fait comprendre la vraie douleur physique pendant des mois et des mois. Ensuite, une fois que nous avons commencé à tirer, un grand merci à @davidhigginslondon et à son équipe (@ellispartridge, @thebeardypt, @tomcheesemanfitness) pour m’avoir entraîné presque tous les jours et m’avoir rendu fort, souple et sans blessure. Je peux presque toucher mes orteils maintenant. (Et merci de m’avoir obligé à tricher David.) Matthews Street Catering pour ses plats délicieux et sains. Et enfin, le plus grand merci à @emilyvgordon pour m’avoir supporté de me plaindre et de ne parler que de m’entraîner et de suivre un régime pour l’année dernière. Je promets que je serai de nouveau intéressant un jour. #thirstyshirtless (Photo de @markupson.) (modifier: J’ai laissé une personne très importante: @lancecallahan qui m’a formé pendant 6 ans et m’a aidé à construire les fondations que je pouvais utiliser pour cela. Merci!)

Alors que Nanjiani tournait encore la Silicon Valley, il travaillait dur sur ses pauses déjeuner, mais il ne pouvait pas dire pourquoi à ses collègues. Il poursuivait un rêve d’être plus en forme qu’il avait partagé avec la co-star Thomas Middleditch, mais il n’avait jamais pris de décision avant d’être intégré dans le projet. Middleditch est devenu l’un des premiers à soupçonner qu’il y avait une raison derrière les entraînements de Nanjiani au-delà de ses aspirations de fitness.

Fidèle à sa nature obsessionnelle, Nanjiani est allé durement pour ses séances d’entraînement. Son premier mantra, alors qu’il poussait son corps au bord du gouffre, encore et encore, était de «quitter votre corps». C’était un état d’esprit qui allait l’affecter pendant longtemps même après avoir quitté le gymnase, Gordon disant qu’il serait difficile de communiquer avec lui jusqu’à une heure après ses séances d’entraînement en raison de son incapacité à se concentrer.

Finalement, Nanjiani a réalisé que cet état d’esprit ne fonctionnait pas pour lui et a retourné son mantra pour “chasser la douleur”.

Un producteur a signalé à Kumail Nanjiani qu’il n’était pas si beau

Le tournage de The Eternals est maintenant terminé, ce qui signifie un rêve réalisé pour Nanjiani qui ne voulait pas simplement être dans un film Marvel mais voulait être un super-héros.

Il a déclaré au magazine Men’s Health: «Je joue le premier super-héros sud-asiatique dans un film Marvel. Je ne veux pas être le gars brun schlubby, je veux ressembler à quelqu’un qui peut traîner avec Thor et Captain America. “

Bien qu’il ait certainement atteint cet objectif, il a dû à un moment donné réduire les choses. Lors de son interview avec Dax Shepard sur le podcast Armchair Expert, Nanjiani a partagé que certaines de ses mesures d’entraînement les plus extrêmes avaient un effet négatif sur sa santé.

Il a partagé cela environ un mois en répétitions pour The Eternals, un producteur lui a dit: “Hé, nous sommes inquiets pour toi. Vous avez l’air de trop vous pencher. Votre visage commence à avoir l’air concave. »

Il a dit qu’il se regardait dans le miroir et pouvait voir les lignes de son visage. Il a également partagé qu’avant, il avait pris de l’oxyde nitrique pour obtenir un aspect plus vasculaire de ses muscles, mais il s’est rendu compte qu’il devait arrêter cela quand cela commençait à provoquer une rosacée sur son visage.