Kumail Nanjiani dirigera le thriller politique The Independent

Kumail Nanjiani à la tête du thriller politique The Independent

Alors que Kumail Nanjiani (Les tourtereaux) Est surtout connu pour son travail dans le genre comique, il cherche à briser le type de personnage car il a signé pour jouer dans le thriller politique à venir L’indépendant, selon The Hollywood Reporter.

Le film, écrit par Evan Parter et réalisé par Amy Rice, nominée aux Emmy Awards (Par le peuple: l’élection de Barack Obama) dans son premier long métrage narratif, suit une journaliste idéaliste qui découvre un complot politique majeur alors que le premier candidat indépendant à la présidence américain viable est en passe de remporter la victoire électorale.

«Kumail est un grand acteur de renommée mondiale et il sert de pierre angulaire à une distribution d’ensemble incroyable que nous sommes ravis d’annoncer prochainement», a déclaré Brian O’Shea, PDG de The Exchange, dans un communiqué.

La Bourse finance le film et devrait le présenter aux acheteurs potentiels au Marché du film européen de Berlin cette semaine. Le projet sera produit par Parter aux côtés du duo gagnant d’un Emmy Sam Bisbee et Theodora Dunlap de Park Pictures (Hearts Beat Loud, Ours polaire infiniment, le héros) et Ryan Cunningham de Anonymous Content.

Nanjiani a fait irruption dans la scène comique avec la série TNT Law Franklin & Bash et le hit HBO créé par Mike Judge Silicon Valley, menant à sa comédie romantique semi-biographique 2017 The Big Sick, pour laquelle lui et son épouse Emily V. Gordon ont été nominés aux Oscars du meilleur scénario original, perdant face à Jordan Peele Sortez. Il sera ensuite vu dans la comédie d’action romantique Les tourtereaux aux côtés d’Issa Rae (Peu sûr) et le 25e épisode de l’univers cinématographique Marvel, Les éternels, dans lequel il incarne Kingo Sunen.

