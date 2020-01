Kung Fu Remake sera filmé par le réalisateur de Deadpool 2

Kung Fu était une série légendaire, qui a gagné des millions d’adeptes à travers le monde dans les années 1970. Kung Fu a raconté les aventures d’un moine solitaire de Shaolin nommé Kwai Chang Caine – joué par David Carradine dans sa version adulte, Keith Carradine à l’adolescence et Radames Pear comme un enfant (surnommé The Little Grasshopper) – qui voyageait à travers le Far West of les États-Unis utilisent leurs armes uniques dans les arts martiaux et la force intérieure de leur philosophie de vie, le bouddhisme.

La série était si populaire que même les Polivoces ont fait une parodie populaire de la série, dans laquelle nous avons vu Enrique Cuenca donner vie au «maistro» (une parodie de Maestro Po) et Eduardo Manzano al Saltamontes (une version gratuite de Kwai Chang Caine ).

Dans les années 90, la série a eu une suite, Kung Fu: la légende continue, ce qui a de nouveau donné un nouveau souffle à la franchise. Maintenant, après une longue période sans nouvelles sur Kung Fu, il a été annoncé que nous verrons un remake de la série, mais maintenant sous la forme d’un film qui racontera l’histoire de Kwai Chang Caine, mais modernisé pour les nouvelles générations.

Le meilleur de tous, selon Deadline, le film sera réalisé par David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2.

Le film sera produit par Universal Pictures, qui a choisi Leitch pour sa grande connaissance du cinéma d’action. N’oubliez pas que David Leitch était le co-directeur de John Wick, directeur de Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Atomic Blonde et le susmentionné Deadpool 2. En outre, pour maintenir l’essence de la série, Ed Spielman, le créateur de la série originale , sera le producteur du film.

On ne sait pas quand l’enregistrement de la bande commencera, car David Leitch a avant le projet de remake d’Enter the Dragon (Operation Dragon), la bande iconique de Bruce Lee qui va refaire pour Warner.

