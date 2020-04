Kurt Cobain 26 ans après son départ, les fans se souviennent toujours de lui avec tendresse

Kurt Cobain 26 ans après son départ, les fans se souviennent toujours de lui avec affection | INSTAGRAM

La chanteuse et chef de groupe Nirvana Kurt Cobain a perdu la vie le 5 avril 1994, bien que son corps ait été retrouvé jusqu’à trois jours plus tard.

Sa musique et son mode de vie irrévérencieux en ont fait une légende.

Kurt Donald Cobain est né le 20 février 1967, malheureusement c’était le 8 avril lorsque son corps inerte a été retrouvé chez lui à Seattle, après avoir été abattu avec un fusil de chasse. Les détails de l’autopsie ont révélé que cet acte avait été effectué le 5 avril 1994.

Cobain était une sorte de Beatle déprimant qui, comme avec beaucoup de son style, était un exemple pour beaucoup d’autres sans avoir la moindre intention de le faire.

Depuis la naissance de Zurdo, il était difficile à classer comme guitariste car il ne faisait pas étalage de virtuosité et le pouls rythmique des chansons de Nirvana était marqué par la basse de Krist Novoselic, co-fondateur du groupe, et les tambours de Dave Gröhl, le dernier à rejoindre le trio après plusieurs recherches qui se sont terminées en 1990, quand ils ont rejoint l’actuel leader des Foo Fighters.

À travers un style influencé par les Pixies, Sonic Youth et REM, Nirvana a consolidé un style particulier qui ferait école dans les circuits souterrains des États-Unis. Cependant, le talent exceptionnel de Kurt Cobain a conduit le groupe à un large public. Des chansons comme Smell like teen Spirit, Come as you are, About a girl, Lithium, entre autres, sont aujourd’hui des hymnes rock dignes.

Bien que ce soit la même reconnaissance que le groupe obtiendra qui mènera Kurt à diverses dépressions et abus de drogue. Il n’était pas à l’aise avec tous les réflecteurs sur lui. D’une certaine manière, il avait l’impression d’avoir trahi ses idéaux.

Malgré tout, il filme avec MTV le tournage d’un Unplugged. Un concert emblématique depuis des années plus tard, beaucoup le considéreraient comme un adieu du chanteur, car il ne semble pas qu’une simple coïncidence que la mise en scène de la scène funéraire et la setlist, quelque peu déchirante, soient une coïncidence.

Enfin, le 8 avril 1994, après des semaines de dépression, après plusieurs tentatives de se suicider, à 27 ans, le corps de Kurt Cobain a été retrouvé dans une pièce au-dessus de son garage. Il s’était tué d’un coup de fusil à la bouche.

Aujourd’hui encore, son départ est regretté et sa musique est rappelée avec une grande affection.

