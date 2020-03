KXNG CROOKED continue d’impressionner avec l’EP “The Sixteen Chapel”

Peu d’artistes peuvent faire un EP de cinq packs avec un coup de poing comme The Sixteen Chapel, mais KXNG CROOKED est un talent qui lui est propre. Le maître de cérémonie de Long Beach, en Californie, a eu une longue carrière dans l’industrie de la musique et il revient avec un EP qui rappelle aux masses pourquoi son nom est respecté dans le jeu.

KXNG CROOKED a récemment fait son apparition sur Eminem’s Music to Be Murdered By aux côtés de ses collègues membres de l’abattoir Royce Da 5’9 “et Joell Ortiz. L’année dernière, il a livré son Menace à Sobriety EP et son album collaboratif Gravitas avec Bronze Nazareth. Crook et Frost Gamble ont donné est Kxngs Wear Gold en 2018, mais le rappeur californien n’a pas offert aux fans un projet de studio KXNG CROOKED complet depuis Good vs.Evil II: The Red Empire en 2017. Nous prendrons tous les projets Crooked que nous pouvons obtenir, alors donnez quelques tours à The Sixteen Chapel et faites-nous savoir vos bars préférés.

Liste des pistes

1. San Diego 2010

2. Rap ​​Shyt

3. Les bandes de rêve

4. Barres convertibles

5. Steinway & Sons

