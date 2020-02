Kyle Cooke révèle pourquoi il n’a pas assisté au mariage de Jax et Brittany de ‘Vanderpump Rules’

Les acteurs de Vanderpump Rules et Summer House sont connus pour être des amis proches. Les groupes se connectent souvent chaque fois qu’ils visitent leurs villes respectives. De plus, certaines des femmes de Vanderpump Rules sont apparues dans le premier épisode de Summer House.

Kyle Cooke | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Cependant, un fan a remarqué que Kyle Cooke de Summer House n’avait pas assisté au mariage de Jax Taylor et Brittany Cartwright de Vanderpump Rules. Le mariage a duré des mois et d’autres bravolebrités comme Shep Rose de Southern Charm y ont assisté.

Alors pourquoi Cooke n’est-il pas venu? Il a raconté ce qui s’est passé lors de son apparition sur Watch What Happens Live After Show. De plus, l’hôte Andy Cohen s’est soudain souvenu qu’il avait également fait un faux pas de mariage.

La raison est assez simple

Taylor et Cartwright se sont mariés fin juin, ce qui signifie que Summer House tournait dans les Hamptons. Le couple s’est marié un samedi dans le Kentucky, ce qui a rendu presque impossible la participation de Cooke, car son émission est principalement tournée le week-end.

Lorsque l’appelant a demandé pourquoi il n’était pas venu, il a répondu: «Curveball! Nous filmions une petite émission intitulée Summer House. Et nous ne pouvions pas y aller », dit-il en riant. Cohen réitère que les week-ends d’été, il est difficile pour les acteurs de s’échapper.

Stassi Schroeder de Vanderpump Rules, qui était un co-invité de la WWHL, s’est demandé si Cooke était même invité. «Oui, nous avons été invités, et cela s’est produit plusieurs fois», explique-t-il. “Vous ne pouvez pas aller à certains des mariages de vos meilleurs amis. Nous sommes dans les Hamptons en train de faire notre truc. ”

Cohen explique pourquoi la saison des mariages est difficile pour les New-Yorkais

Cohen a partagé un aperçu de la saison des mariages d’été à New York. «Je suis toujours offensé par des gens qui m’invitent à… enfin pas offensé, mais les New-Yorkais sont si sérieux au sujet de leurs étés», explique-t-il. «Parce que c’est tellement éphémère qu’il fait beau ici. Nous courons tous vers la plage. »

“Donc, quand les gens ont des mariages d’été, ça devient fou”, dit Cohen. Cooke ajoute: «C’est un peu égocentrique.» Cohen dit: «Nous nous égocentrons avec les mariages.»

Cohen se souvient ensuite qu’il n’a jamais reçu de cadeau pour le couple. «Ils m’ont invité et je ne leur ai jamais offert de cadeau», se rend compte Cohen. Schroeder plaisante sur la façon dont Cohen leur a réellement offert le meilleur cadeau… le cadeau des règles de Vanderpump. Cohen se tourne vers Cooke, “Tu te souviens où ils sont inscrits?” Cooke sourit, “Le registre est toujours en vie?”

Cohen devrait commencer à magasiner maintenant

Cohen dit que le registre devrait toujours être disponible car le mariage a eu lieu il y a seulement quelques mois. «J’ai un an», répond-il. Schroeder murmure qu’elle va connecter Cohen avec le site Web du couple. «Bien, je le veux», dit-il.

Bien que l’on pense généralement que vous avez un an pour envoyer un cadeau, l’expert en étiquette Emily Post dit qu’un cadeau doit être envoyé dans les trois mois suivant le mariage.

“Contrairement à une rumeur actuelle selon laquelle vous avez un an pour envoyer un cadeau, il devrait vraiment être envoyé peu de temps après avoir reçu votre invitation ou, à l’extérieur, dans les trois mois du mariage”, selon Emily Post. «Les cadeaux doivent être envoyés avant le mariage ou dès que possible après la date du mariage. Mais mieux vaut tard que jamais, alors envoyez votre cadeau quand vous le pouvez. »