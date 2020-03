Kyle Richards est-il la vraie raison pour laquelle le mémoire de sœur Kim Richards a été retardé?

L’ancienne star de Real Housewives of Beverly Hills, Kim Richards – la sœur aînée de Kyle Richards -, le nouveau livre The Whole Truth: The Reality of It All, devait sortir le 28 avril 2020. Mais, plus tôt cette semaine, l’éditeur HarperCollins a décroché le page d’information pour le livre de leur site Web. Maintenant, il a été révélé qu’il ne sera pas publié comme prévu. Les sœurs de Kim, Kyle et Kathy Hilton, pourraient-elles être à l’origine du retard?

Star de «RHOBH» Kyle Richards avec sa soeur Kim Richards | Evans Vestal Ward / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le révélateur révélateur de Kim Richards

Selon Amazon, la date de sortie de The

Toute la vérité: la réalité de tout cela a été repoussée de neuf

mois au 2 février 2021. Champagne et

Shade rapporte que le livre est censé être révélateur

sur tout, de la carrière de Kim en tant qu’enfant acteur à son passage dans Real Housewives of Beverly Hills.

La spéculation est qu’elle aurait également beaucoup à dire sur ses sœurs Kyle Richards et Kathy Hilton. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les fans devront attendre si longtemps pour lire les mémoires.

HarperCollins a décrit le livre comme un

«Mémoires d’une honnêteté éclatante» où Kim «parle de son esprit», et la description aussi

a indiqué que Kim prétendait être «un poste de fouet en tant que sœur». Ces choquants

les revendications pourraient être l’une des principales raisons pour lesquelles la date de sortie a été

repoussé.

Kim a déjà eu des problèmes avec elle

la nègre, Allison Kingsley Baker, qui a poursuivi l’alun RHOBH pour 10 000 $ en 2019. Elle a accusé Kim de ne pas la payer

malgré leur contrat signé et «un travail bien fait».

Si le livre est terminé depuis au moins un

année, il est possible que Dey Street Books – la division de HarperCollins

responsable du tell-all – couvre toutes leurs bases. Ils pourraient être

s’assurer que le livre de Kim ne leur causera plus de problèmes avant

lui permettre de frapper les étagères.

Kim, Kyle et Kathy semblent obtenir

en ce moment, et Kyle a récemment affirmé qu’ils étaient “dans un bon endroit”

et ils y resteraient, espérons-le. La paix vient après des années difficiles

qui a vu les sœurs se quereller.

Kyle Richards est curieux de connaître les mémoires

Lors d’un événement à la mi-février, Kyle Richards

a dit au magazine People qu’elle avait vraiment

ne savait rien du livre de Kim. Kyle a admis qu’elle et Kathy étaient

«Décontenancé» par la description de HarperCollins de Kim comme «un poste de fouet comme

sœur.”

“Je vais devoir le lire”, a admis Kyle.

“Je suis très curieux, en fait.”

Kyle Richards a réitéré qu’elle espérait que ses relations avec Kim et Kathy resteraient bien après des années remplies de hauts et de bas. Le drame de Kyle et Kim s’est déroulé devant les caméras Bravo pendant sept saisons de RHOBH, et Kathy a eu un sérieux problème avec le drame du réseau Paramount 2018 de Kyle, American Woman, qu’elle a créé et produit par la direction.

“Tout ce que je sais c’est que, vous savez, chaque famille

a des histoires et j’étais très respectueux quand j’ai fait American Woman », a déclaré Kyle. «Et j’ai toujours dit que même

même si cela a provoqué des conflits dans la famille. Donc je suppose que ma sœur, je suis

en espérant – je ne sais pas. Nous verrons.”

Kyle et Kathy ont pu arranger les choses,

tout comme Kyle et Kim après qu’ils aient failli tomber aux coups lors de la réunion de la saison 5 de RHOBH en 2015.

temps, Kim – qui est un alcoolique en convalescence – a admis qu’elle avait pris l’un de ses

les analgésiques de l’ex-mari. Et, Kyle était bouleversé parce qu’elle croyait que Kim était

lui faisant constamment sentir que tous ses problèmes étaient de sa faute.

«Je suis fatigué d’être blâmé pour tout et

je suis à un moment de ma vie où je ne peux plus le faire », Kyle Richards

a écrit dans son blog après les retrouvailles de la saison 5. “… Je sais que quoi que je fasse,

elle trouvera des défauts. Alors, pourquoi encore plus essayer? “

La récente crise de santé de Kim Richards l’a changée

En novembre 2019, Kim Richards a révélé que

elle a eu une peur de la santé après avoir subi une mammographie. Kim a dit que ses médecins avaient

faire une biopsie, et cette «peur difficile» a été une période difficile pour elle, et elle pense

quelque chose comme ça change les gens.

“Passer par quelque chose comme ça vous fait

plus forte. Je veux vivre ici depuis longtemps. Je deviens émotif, mais je

veux être ici pour moi, je veux être ici pour mes enfants, je veux être ici

pour mes petits-enfants. Je veux voir mes enfants se marier », a déclaré Kim.

Kim dit que sa famille la maintient motivée pour rester en aussi bonne santé que possible, mais sa peur de la santé l’a forcée à «tout mettre en perspective». Elle s’est également tournée vers un neuroscientifique et un activateur spirituel, en plus de devenir une pratiquante de rakhi.

Kim Richards dit qu’elle s’aime maintenant et

n’a jamais été aussi heureux. Et, peut-être après sa peur de la santé et la résolution du

conflits avec ses sœurs, elle a dû faire quelques réécritures avant de publier The Whole Truth: The Reality of it All

au public.

Kyle Richards revient pour la nouvelle saison des Real Housewives of Beverly Hills plus tard ce printemps sur Bravo.