Kyle Richards est-il prêt à arrêter?

Kyle Richards est le dernier acteur original de The Real Housewives of Beverly Hills. La série Bravo reality a été en proie à des rumeurs autour du drame de la saison 10. Il y a eu des dames qui ont été absentes du tournage et l’environnement semble être tendu. Le tournage de l’émission est en cours, ce qui est hors de son cycle de production normal. Avec tout le drame entourant le spectacle, Richards est-il prêt à quitter?

Kyle Richards | Jean-Baptiste Lacroix / .

La nouvelle saison de RHOBH sera la première sans Lisa Vanderpump qui a démissionné après avoir été accusée d’avoir divulgué des ragots aux médias. Ce fut Richards qui confronta Vanderpump à propos de ce que les autres femmes disaient derrière son dos. Lorsque Richards a interrogé LVP et a eu des doutes, ce dernier l’a complètement exclue et a rompu leur amitié.

La saison 10 de la série Bravo reality semble avoir tellement de drame qu’ils le tournent toujours. Il y a eu de nombreuses rumeurs autour des intrigues et même certaines qui ne se sont pas présentées à des scènes de tournage comme Denise Richards.

“Nous avons eu un congé l’année dernière mais jusqu’à présent cette saison, il ne reste personne”, a déclaré Richards dans une interview à Extra. “Nous avons quelques non-présentations, ce qui est assez courant quand il y a tellement de drame – ce qui se passe en ce moment.”

Quant à Richards elle-même, elle a expliqué ce qui l’amènerait à quitter la téléréalité.

“C’est ma dixième saison, alors quand le mauvais l’emporte sur le bon, je ne serai pas de retour”, a-t-elle ajouté.

Pour l’instant, il semble que Richards apprécie la plate-forme que RHOBH lui offre car elle est capable de parler des causes sociales qui lui tiennent à cœur.

Kyle Richards fait allusion au drame de la saison 10

Les dames sont allées à Rome pour leur casting de la saison 10. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Denise voulait sauter le voyage, elle a fini par y aller. Il y avait tellement de drame pendant le voyage que Richards a dit qu’elle avait de l’anxiété.

“Rome était folle”, a déclaré Richards à Hollywood Life. «Cela me donne juste de l’anxiété. J’ai de l’anxiété parce que ce spectacle est très stressant et quand il y a beaucoup de drame, cela me fait de l’anxiété et je dois prendre du recul et reprendre mon souffle en ce moment. “

Sans Vanderpump dans le casting, beaucoup ont insinué que la nouvelle saison RHOBH serait ennuyeuse. Richards a expliqué que le contraire est vrai.

“Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas”, a ajouté la star de RHOBH. “Il y a beaucoup de drames, plus que ce que nous pouvons gérer en ce moment.”

“Je pense que je n’ai jamais entendu cette rumeur et tout ce que je sais, c’est que ce n’est pas vrai”, a également déclaré Richards. «Les gens devront donc rester à l’écoute pour le savoir.»

Est-ce que Kyle Richards manque Lisa Vanderpump?

Richards était le plus proche de Vanderpump sur RHOBH. Les fans sont impatients de voir comment elle fait face à la perte de son amie dans la série télé-réalité. Dans une récente interview, on a demandé à Richards si elle avait manqué son ancienne co-star dans l’émission.

“Tu sais quoi, je suis toujours nostalgique quand les gens demandent [about] le casting original de la première saison », a déclaré Richards à Entertainment Tonight. “Bien sûr, je serais ravi d’en avoir.”

Richards a évité de répondre directement et a plutôt dit qu’elle voudrait que l’un des anciens membres de la distribution revienne, pas seulement Vanderpump.

Les Real Housewives of Beverly Hills devraient revenir à Bravo dans les prochaines semaines.