Kylie et Kendall Jenner portent ensemble de la lingerie audacieuse sur Instagram | .

Kylie Jenner a partagé quelques photos d’elle et de sa sœur Kendall portant une lingerie assez audacieuse sur son compte Instagram.

Ressemblant à deux petits anges Victoria´s Secret Kylie et Kendall sont apparues portant de minuscules vêtements intimes accompagnés de grandes ailes.

En moins de cinq heures après la publication Kylie Jenner Il a déjà plus de quatre millions de coeurs rouges sur les photos.

Vous pourriez être intéressé: Kendall Jenner sans aucun vêtement se tourne sur tout Instagram

Les commentaires s’élèvent à plus de douze mille, parmi lesquels bien sûr les commentaires de ses sœurs et de sa mère Kris Jenner.

Malgré le port de tenues différentes, les deux sont magnifiques, car chacun a un corps exquis d’une part Kendall eElle est grande et assez mince a un type de corps très stylisé et élégant, d’autre part Kylie en dépit d’être un peu plus courte que sa sœur aînée ets aussi très jolie son corps sinueux rend toute personne qui la voit folle.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bien que la meilleure sœur du Clan Kardashian Jenner Elle est devenue maman il y a un peu plus d’un an, elle ressemble à une figure de rêve.

La photographie mentionnée ressemble à celle qu’ils ont partagée il y a quelque temps où toutes les sœurs apparaissent portant des tenues similaires dans le style, et avec différents types d’ailes, ces photographies sont dans le compte officiel de Kendall Instagram.

“Kick VS vibre avec mes sœurs, merci de nous avoir volé vos ailes la nuit”, a partagé Kendall sur la photo des sœurs Kardashian Jenner ressemblant à de petits anges.

Les tenues en mention, ils avaient déjà été partagés sur les réseaux sociaux, mais ils n’avaient pas le même point de vue que ceux partagés aujourd’hui.

Toute photographie publiée par les sœurs est synonyme de millions de coeurs rouges, les femmes d’affaires et mondaines les regards sont volés partout où ils vont.

Lire aussi: Kanye West pourrait perdre la vie, selon Mhoni Seer

.