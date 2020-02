Kylie Jenner a admis 1 vérité surprenante sur ses habitudes alimentaires quotidiennes

Les célébrités sont réputées pour leur apparence impeccable en tout temps. Ils semblent avoir toujours la meilleure peau, les cheveux et le corps, c’est pourquoi les fans sont souvent curieux de savoir ce que différentes célébrités mangent chaque jour.

Kylie Jenner a récemment rencontré Harper’s Bazaar pour partager à quoi ressemblent certains de ses repas quotidiens. Cependant, les fans pourraient être surpris de savoir que les habitudes alimentaires de Jenner sont un peu différentes de la plupart des autres célébrités. Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur ce que Jenner mange généralement en une journée.

Le régime alimentaire de Kylie Jenner n’est pas 100% biologique

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Les aliments biologiques sont omniprésents à Hollywood. Lorsqu’on leur a demandé, la majorité des célébrités partageront qu’elles essaient de manger des aliments biologiques aussi souvent que possible.

Pendant ce temps, Jenner était assez ouverte avec Harper’s Bazaar sur le fait que son alimentation ne consiste pas toujours en aliments biologiques. Elle consomme un certain nombre de choses saines tout au long de la journée, comme du jus de céleri, des fruits et du chou frisé.

Cependant, elle mange toujours beaucoup de nourriture réconfortante bon marché ici et là. Par exemple, Jenner a partagé qu’elle aime la chaîne populaire de hamburgers In-N-Out, qu’elle a beaucoup mangé lorsqu’elle était enceinte de sa fille Stormy.

Quand elle ressent de la nourriture mexicaine, Jenner ira pour un taco, un burrito ou une enchilada. De plus, elle est une grande fan de sushis, dont elle admet qu’elle mange «probablement beaucoup trop».

Kylie Jenner grignote également beaucoup

Comme beaucoup de gens, Jenner grignote également souvent tout au long de la journée. Comme pour le reste de ses repas, ses collations ne sont pas toujours biologiques et saines non plus.

Jenner aime les craquelins Goldfish et diverses marques de chips. Quand elle ne mange pas ces choses, elle pourrait choisir de grignoter des graines de grenade et des soupes saines.

Néanmoins, pour toute personne aux prises avec des envies de fin de soirée, Jenner fait souvent quelque chose pour freiner la sienne.

«J’évite les envies nocturnes parce que je m’enferme dans ma chambre, j’allume ma télé et je me sens vraiment à l’aise. Et je coupe une pomme près de mon lit », a expliqué Jenner. «Comme je suis vraiment à l’aise, je serais probablement trop paresseux pour descendre dans la cuisine. Mon seul choix est donc cette pomme. »

Kylie Jenner n’est pas aussi obsédée par la santé que ses sœurs

Ce que Jenner mange en une journée est très différent de ce que la plupart de ses sœurs mangent, et il est clair que c’est parce que Jenner n’est tout simplement pas aussi obsédée par une vie saine que sa sœur.

Par exemple, Kourtney Kardashian et sa marque de style de vie, Poosh, font régulièrement la promotion de conseils sur les aliments biologiques et la santé. Elle a commencé à s’intéresser à ce domaine après avoir eu son premier enfant, et la sœur aînée de Kardashian n’a pas regardé en arrière depuis.

«J’utilise uniquement des aliments biologiques pour [my son Mason]et cela m’a aussi fait penser à ce que je mettais dans mon corps », a déclaré Kardashian. «Je ne pouvais pas rester assis à manger des biscuits et m’attendre à ce qu’il mange des légumes. Je suis tombé amoureux du saumon, que je n’avais presque jamais mangé auparavant. Et j’avais l’habitude de manger des salades, mais maintenant j’ai aussi des plats d’accompagnement comme les épinards et les carottes. Ce n’est pas seulement parce que c’est bon pour moi, j’ai découvert que j’aimais vraiment manger de cette façon. “

Les autres sœurs de Jenner s’entraînent aussi beaucoup. Ils publient de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer aux fans ce qu’ils font pendant les séances d’entraînement. Khloé Kardashian a même une émission intitulée Revenge Body, où elle aide les gens à perdre du poids et à se sentir mieux.

Pendant ce temps, les repas quotidiens de Jenner et le manque de photos de gymnase montrent qu’elle a simplement des priorités différentes dans la vie. Bien qu’elle ait toujours un corps plutôt tonique, la plus jeune soeur KarJen est définitivement plus détendue à propos de manger sainement et de faire de l’exercice.