Kylie Jenner a cette personne à remercier pour ses ongles infâmes

Kylie Jenner est l’une des célébrités les plus célèbres du monde. À seulement 22 ans, le gourou du maquillage est un milliardaire, la mère de sa fille, Stormi, qui a presque deux ans, et une star de la télé-réalité dans l’émission à succès Keeping Up with the Kardashians. Elle est peut-être la plus jeune des Karjenners, mais elle est sans aucun doute la plus prospère sur le plan financier. Jenner exerce également une énorme influence. Sur Instagram uniquement, elle compte 158 millions de followers qui la suivent à chaque mouvement. Les fans de Jenner sont obsédés par les cheveux, les ongles et le style de vie et ils ne prévoient pas de s’arrêter de sitôt.

Kylie Jenner | Jon Kopaloff / FilmMagic

Jenner est connue pour changer son apparence de caméléon. Au début de l’année, elle a lancé une nouvelle couleur de cheveux. Sportive, longue, jusqu’à la taille, jaune, cheveux, Jenner a envoyé ses fans dans une chute totale. Quelques jours plus tard, elle a mis à jour le look mais en le coupant en un bob plus chic. Maintenant, les cheveux de Jenner sont redevenus brun foncé, mais cela ne l’a pas empêchée de garder ses fans sur leurs orteils. Jenner parvient également à changer son apparence à travers ses ongles infâmes. Arborant des couleurs vives et des designs complexes, les ongles super longs de Jenner sont considérés comme des œuvres d’art par ses nouveaux fans fidèles.

Les nouveaux ongles colorés de Kylie Jenner

Le 16 janvier 2020, Jenner a fait ses débuts la dernière conception pour ses ongles. La base du motif est un rose pâle presque nu. Sur la couleur se superposent des fleurs lumineuses et colorées. «☁️» Jenner a légendé la photo. Instantanément, les fans ont été impressionnés par le nouveau design. La simple photo a reçu des millions de likes et des milliers de commentaires. «Obsédé par ces ongles. Fav favs encore “, a commenté Sofia Richie, l’une des meilleures amies de Jenner sur la photo.

Mais, quelle est la force créatrice derrière les ongles absurdement longs de Jenner? Ce serait le célèbre artiste à ongles, Chaun Legend. Lorsque Jenner a fait ses débuts avec ses derniers ongles, elle a également fait une histoire Instagram à leur sujet. Balisant Legend dans le post, elle a mentionné que cela faisait trop longtemps qu’elle ne l’avait pas vu pour la dernière fois. La page Instagram de Legend est remplie de dessins d’ongles qu’il a réalisés pour Jenner et d’autres célébrités dans le passé.

Chaun Legend est responsable de la forme et des dessins des ongles de Jenner

La légende fait des ongles depuis un certain temps. Plus récemment, il a stupéfié les fans de Jenner en faisant ses ongles d’Halloween, ses ongles de Noël et ses ongles roses et violets qu’elle a fait ses débuts au sommet de 2020. “Fresh New Set for @kyliejenner Nous avons utilisé des couleurs de gel” Bellflower “&” June “de @the_gelbottle_inc Pedi: @kimkimnails », a-t-il légendé une photo des ongles du nouvel an de Jenner. “Détails sur @kyliejenner Emerald Xmas. Pour obtenir le look métallisé mat, nous avons utilisé la couleur gel” Ivy “de @the_gelbottle_inc terminé avec une couche de finition mate”, a-t-il partagé sur une autre photo qui montrait les looks de vacances de Jenner.

La légende se fait certainement un nom dans l’industrie de la beauté. Non seulement il est l’artiste des ongles de Jenner, mais il a également récemment obtenu une collaboration avec Aprés Nail Official. “C’est enfin là !!! Je suis ravi de partager avec vous ma collaboration avec @apresnailofficial. Maintenant, vous pouvez obtenir l’apparence de ma forme sculptée signature sans tout le travail… dans la moitié du temps, le kit complet sera disponible le 25/01/20 », a écrit Legend sur sa page YouTube. Bien qu’il y ait beaucoup dans son assiette, nous sommes certains que Legend aura toujours le temps de faire les ongles de Jenner. Nous sommes sûrs que ses fans ont hâte de voir ce qu’il rêve pour le milliardaire.