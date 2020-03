Kylie Jenner a nommé ses orteils sur Instagram et les fans sont amoureux de son sens de l’humour

Ce n’est jamais une journée ennuyeuse dans le monde de la famille Kardashian-Jenner. Chaque fois que les fans ne sont pas divertis par les divers scandales de la famille, il y a souvent des bouffonneries amusantes sur les réseaux sociaux.

Récemment, Kylie Jenner a décidé de faire quelque chose de léger en nommant ses orteils sur Instagram, et les fans adorent le sens de l’humour de la jeune star. Lisez la suite pour découvrir pourquoi Jenner a fait cela et comment les fans ont réagi.

Certaines personnes sur Internet se sont récemment intéressées aux orteils de Kylie Jenner

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

La semaine dernière, Jenner est allée sur Instagram pour partager quelques photos d’elle et de ses sœurs en vacances aux Bahamas. Sur une photo avec la sœur aînée Kendall, on pouvait voir les pieds nus de Jenner. Bien que la photo ne semble rien d’extraordinaire, certains fans aux yeux vifs ont commencé à s’intéresser aux pieds de Jenner – notamment le fait que l’un de ses orteils est plus court que les autres.

“Alors personne n’est allé remarquer son petit orteil?” une personne a commenté.

“Son orteil est levé”, a déclaré une autre personne.

Kylie Jenner a décidé de raconter son histoire et de nommer ses orteils

Jenner ne pouvait pas ignorer tous les commentaires sur ses orteils, elle a donc utilisé l’histoire Instagram pour publier une vidéo sur ses pieds.

“D’accord, alors tout le monde veut venir pour mes putains d’orteils … au fait, j’ai de jolis pieds de cul”, a déclaré Jenner avant de parler de son orteil sensiblement court. “J’ai cassé cet orteil du milieu au collège et il n’y a rien que vous puissiez faire pour un orteil cassé, donc je devais juste le laisser guérir comme il voulait guérir.”

Jenner est également allée plus loin en nommant ses dix orteils: Tess, Teague, Tia, Trix, Toby, Tony, Tahnee, Tasha, Talia et Tina. Elle a souligné que les «gros orteils sont des garçons», donc ils ont des noms masculins.

Les fans félicitent Kylie Jenner pour son sens de l’humour

Tout au long de tout cela, les fans ont trouvé génial que Jenner ait pu rire avec les commentateurs d’Internet au lieu de laisser leur négativité prendre le dessus sur sa vie.

“Je suis heureuse qu’elle ait le sens de l’humour”, a déclaré un utilisateur de Reddit.

Pendant ce temps, une autre personne a commenté: “Honnêtement, j’ai l’impression que Kylie a un grand sens de l’humour mais elle est timide ou ne l’exprime pas au public.”

Kylie Jenner a toujours montré qu’elle pouvait avoir le dernier rire

Ce n’était pas la première fois que Jenner montrait à Internet qui était le patron.

En octobre dernier, Jenner est devenue un mème lorsqu’un clip de son chant avec sa fille, Stormi, a gagné du terrain sur YouTube. Dans le clip, Jenner réveillait Stormi d’une sieste en chantant «lever et briller».

Partout, les gens ont commencé à remarquer sa façon de chanter, et assez vite, Jenner a été mémorisée sur tous les réseaux sociaux.

Cependant, au lieu de se cacher dans l’embarras, Jenner s’est jointe à la foule. Elle a retweeté plusieurs publications qui se moquaient d’elle sur Twitter. Pendant ce temps, sur Instagram, Jenner a posté une photo d’elle-même en tant que soleil dans les Teletubbies et a même changé sa description pour “lever et briller” pendant un certain temps.

En tant que femme d’affaires, Jenner a également réfléchi aux moyens de gagner de l’argent grâce à l’attention. Elle a commencé à vendre des pulls molletonnés avec «lever et briller» sur eux pour 65 $ chacun sur son site Web.

Alors que certaines personnes applaudissaient Jenner pour son sens de l’humour, d’autres pensaient qu’elle allait trop loin, surtout quand elle a commencé à essayer de profiter du mème.

En tout cas, il est clair que Jenner n’est pas du genre à se vexer quand elle est à la fin d’une blague. Au contraire, elle est devenue une experte pour transformer l’attention des gens en quelque chose de positif pour elle-même.