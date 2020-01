Kylie Jenner a organisé Stormi une fée-Garden Party pleine de papillons

Après une tonne d’anticipation et de questions sur le thème – Kylie Jenner a lancé à sa fille, Stormi Webster, une soirée d’anniversaire épique pour célébrer la deuxième année de vie du petit. Bien que le magnat du maquillage ait été auparavant extrêmement secret sur le thème, voulant vivre jusqu’au premier anniversaire de Stormi, Stormi’s World, il s’avère que sa grande idée pour la fête était juste sous nos yeux tout le temps.

Début janvier, Jenner a annoncé qu’elle publierait une collection Stormi pour Kylie Beauty le jour de l’anniversaire de Stormi, le 1er février. Avec des pâtes fantaisistes et une tonne de papillons, la collection est comme un jardin de conte de fées qui prend vie.

En fait, la star de Keeping Up with the Kardashians a utilisé ce thème de jardin de conte de fées comme base pour la fête d’anniversaire de Stormi.

Fête de Kylie Jenner Stormi | Instagram

Voilà pourquoi Kylie Jenner était si secrète à propos de l’anniversaire de Stormi

Personne ne savait vraiment sur quel thème le grand jour de Stormi serait centré jusqu’à leur arrivée à la fête. Apparemment, Jenner, qui est célèbre pour ses fêtes, aime l’élément de surprise.

“Elle ne partage rien avec personne et aime garder une surprise comme la dernière fête”, a déclaré une source à Hollywood Life avant la fête. «Elle aime rendre ces choses spéciales pour Stormi mais aussi pour elle-même. Bien sûr, Travis est invitée, mais elle gère vraiment tout ce qu’elle a fait la dernière fois aussi. Elle ne voit toujours pas de réconciliation en ce moment, mais ne dit jamais jamais. Elle se soucie de lui et le sera toujours en tant que père de son enfant et elle veut qu’ils se réunissent toujours pour les jalons de Stormi. “

Voilà combien Kylie Jenner et Travis Scott ont dépensé pour la fête de Stormi

Juste après les vacances de 2019, Jenner a tweeté qu’elle avait déjà commencé à se préparer pour le grand jour de Stormi. “Tout le monde sait que ce sera énorme et exagéré”, a déclaré un initié à Hollywood Life. «Elle a fait une tonne de réunions et s’assure que chaque petit détail est pris en charge avec le planificateur de fête. Elle aime que tout soit personnalisé avec des couleurs, des gravures, des embellissements, etc. Comme toute fête Kardashian, aucun détail ne sera manqué. »

Selon TMZ, la magnat et son ancien beau ont dépensé 100 000 $ pour la soirée sur le thème du jardin.

À l’intérieur de la fête de jardin de Stormi Webster

Le grand jour de Stormi était absolument magnifique. Pour sa journée spéciale, Stormi était vêtue d’une robe rose pâle recouverte de papillons. La fête avait des tonnes de papillons, des hot-dogs en forme de papillon, des sandwichs et des chaises en forme de papillon, des ailes de fée et même une énorme balançoire en vigne de jardin que Stormi a pu apprécier avec son père. Les roses et les violets que l’on retrouve dans la collection Stormi de Kylie Cosmetics étaient également partout dans la fête.

La fête était super girly et digne d’une photo. C’était également le deuxième événement auquel Jenner et Scott participaient pour célébrer le grand jour de leur petit. La semaine dernière, ils ont été vus passer le meilleur moment à Disney World où Stormi portait une adorable paire d’oreilles Minnie-Mouse. Un initié qui a repéré l’ancien couple et leur petit a confié à E! News, “ils semblaient s’amuser et avaient l’air assez insouciants.”