Kylie Jenner admet qu’elle s’entraîne plus que jamais – voici pourquoi

Les frères et sœurs Kardashian-Jenner se soucient beaucoup de garder

des modes de vie sains. Les femmes passent des heures chaque semaine à s’entraîner et elles

se concentrer sur une alimentation saine et ne se livrer qu’occasionnellement.

Kylie Jenner a toujours été un peu différente de ses sœurs dans ce domaine. Elle aime les aliments comme les pizzas et les plats de poulet et ne semble pas se concentrer autant sur l’entraînement ou une alimentation saine. Mais la fondatrice de Kylie Cosmetics vient d’admettre qu’elle a passé plus de temps que jamais au gymnase.

Kylie Jenner | Nicholas Hunt / . pour MTV

Les Kardashian se sont toujours concentrés sur leurs figures

Depuis le maintien

Avec les Kardashian pour la première fois sur nos écrans de télévision en 2007, le

Les femmes Kardashian sont obsédées par leur corps. Ils sont devenus notoires

pour manger des salades et faire de l’exercice quotidiennement, et les fans se demandent depuis longtemps

les femmes regardent comme elles. (Kim Kardashian West avait une fois

une radiographie de ses fesses pour prouver qu’elle n’a pas d’implants.)

Bien que toutes les femmes mangent généralement bien et fassent souvent de l’exercice, il est important de noter qu’elles ont été ouvertes sur l’utilisation de machines d’élimination de la cellulite, de produits de remplissage et d’autres procédures pour améliorer leur apparence.

Kylie Jenner aime la malbouffe

Le plus jeune membre de la famille Kardashian-Jenner n’est pas

manger comme le reste de ses sœurs. Kylie Jenner a toujours aimé le simple

les aliments, comme les plats de poulet et la pizza, et elle déteste manger à la fantaisie

Restaurants. De plus, elle ne poste presque jamais de vidéos qui fonctionnent, contrairement au reste de

ses sœurs.

Jenner a tendance à manger un petit-déjeuner sain (elle a publié ses shakes et plats de petit-déjeuner sur Instagram dans le passé), mais elle aime aussi se faire plaisir. Elle a montré bon nombre de ses collations de malbouffe préférées, telles que Fritos Twists, et a généralement été plus indulgente que les autres.

Jenner a récemment révélé qu’elle s’entraînait plus que jamais

Dans son histoire récente sur Instagram, Jenner a déclaré aux abonnés qu’elle s’entraînait plus que jamais. La raison? L’été arrive. «Je m’entraîne tous les deux jours», a-t-elle écrit dans son histoire. “C’est parti l’été 2020.”

Kylie Jenner a récemment révélé qu’elle s’entraînait tous les deux jours. | Kylie Jenner via Instagram

Jenner n’est certainement pas en surpoids et a toujours un corps d’apparence très saine, et avec tout cet argent, elle a probablement une énorme salle de sport et un entraîneur personnel. Mais encore, elle ne semble pas faire un entraînement rigoureux autant dans son style de vie que le reste de sa famille.

Les fans ont suggéré que le corps de Jenner avait l’air trop faux

Bien que Jenner ait des millions de fans qui l’adorent et veulent

l’émuler à chaque mouvement, il y a aussi certains qui ont exprimé des inquiétudes à son sujet

apparence. Le corps et le visage de Jenner ont radicalement changé depuis son

plus jeune, et certains fans pensent qu’elle ne fait que devenir de plus en plus plastique.

Jenner a admis avoir un agent de remplissage facial, même si elle dit

elle n’a jamais subi de véritable chirurgie plastique. Mais les fans l’ont récemment critiquée pour

son arrière massif, qui ne semble pas non plus naturel. Un ventilateur

a commenté une vidéo suggérant que Jenner mettait

elle-même en danger en recevant des fesses. Cependant, le magnat de la beauté

ne se soucie clairement pas de ce que disent les ennemis et a apparemment toujours travaillé

dur dans la salle de gym.