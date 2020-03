Kylie Jenner apparaîtrait-elle dans plus d’épisodes si ses produits ne se vendaient pas?

Kylie Jenner est devenue connue du public dans les années 2000 comme le plus jeune enfant de Keeping Up with the Kardashians. En raison du succès de l’émission, elle et sa famille sont devenues célèbres en tant que stars de la télé-réalité qui ouvrent souvent leur vie au public. Jenner, en particulier, a grandi dans la série et s’est habitué à être sous les yeux du public à un jeune âge.

Cependant, ces jours-ci, Jenner semble prendre du recul par rapport au partage de sa vie privée avec le monde. De nombreux fans se demandent maintenant pourquoi elle le fait et pensent même que cela pourrait être dû au fait qu’elle n’a plus besoin de beaucoup de publicité.

Kylie Jenner a eu une carrière commerciale très réussie

Kim Kardashian West et Kylie Jenner | Rich Fury / VF20 / . pour Vanity Fair

Jenner a commencé par être une personnalité de la télévision. Cependant, ces dernières années, elle s’est transformée en entrepreneure prospère.

En 2015, Jenner a lancé sa société, Kylie Cosmetics. À l’époque, elle ne se spécialisait que dans la vente de kits pour les lèvres, mais grâce aux réponses positives qu’elle a obtenues, Jenner a élargi son entreprise. Assez rapidement, elle est devenue une véritable force dans l’industrie de la beauté, et aujourd’hui, son entreprise est estimée à près d’un milliard de dollars.

Récemment, Jenner a également profité du succès de Kylie Cosmetics et a lancé une gamme de soins appelée Kylie Skin.

Kylie Jenner n’est pas aussi ouverte sur sa vie sur ‘KUWTK’ que ses sœurs

Bien que Jenner doive une grande partie de son succès à l’émission de télévision populaire de sa famille, la jeune femme de 22 ans semble prendre du recul par rapport à son apparition à temps plein sur KUWTK.

En 2017, elle était moins vue sur KUWTK parce qu’elle tournait sa propre série, Life of Kylie. Un an plus tard, elle est également tombée enceinte de sa fille, Stormi, ce qui l’a amenée à prendre quelques pauses de travail.

Malgré le fait que Jenner puisse maintenant revenir beaucoup sur KUWTK, elle a décidé de ne pas le faire. Comme Jenner l’a dit, une partie des raisons est parce qu’elle ne veut pas que Stormi soit vu à la télévision tant que Stormi n’est pas assez âgé pour prendre cette décision par elle-même.

Même quand il s’agit de domaines de sa propre vie qui n’impliquent pas sa fille, il semble que Jenner choisisse maintenant de ne pas laisser le public autant. Depuis qu’elle a grandi devant la caméra, Jenner a dû se rendre compte que se mettre là-bas pour que le monde puisse voir n’est plus aussi amusant.

Kylie Jenner apparaîtrait-elle dans plus d’épisodes si ses produits ne se vendaient pas?

Pendant ce temps, certains fans théorisent que Jenner ne veut pas apparaître sur KUWTK car elle n’en a tout simplement plus besoin. Elle est maintenant la personne la plus riche de sa famille grâce à ses entreprises prospères, elle n’a donc pas d’incitation à essayer de faire connaître son nom davantage.

“J’ai une théorie selon laquelle Kylie pourrait augmenter son rôle sur KUWTK si ses ventes diminuent”, a déclaré un utilisateur de Reddit. “Nous obtiendrons des publicités Kylie Cosmetics à peine voilées sous forme de scénarios et ce sera une solution pratique pour Kourtney de se retirer”

La sœur aînée de Jenner, Kourtney Kardashian, a annoncé fin 2019 qu’elle voulait se retirer de KUWTK pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants. Cependant, les fans croient que Kardashian restera toujours pour aider son entreprise de style de vie, Poosh.

De même, il est possible que Jenner réduise les apparitions KUWTK pour le moment car elle n’a pas besoin de la publicité de celle-ci. Peut-être qu’à l’avenir, les fans verront plus Jenner quand elle et ses marques devront profiter de la popularité de l’émission de télévision.