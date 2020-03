Kylie Jenner baisse de 10 000 $ par nuit pour des vacances de luxe: rapport

Kylie Jenner, sa fille Stormi et quelques amis du magnat des cosmétiques profitent du soleil et du sable des Caraïbes.



Dans le luxe qu’elle peut certainement se permettre, Kylie Jenner échappe à tout contrôle aux Bahamas. Le jeune magnat milliardaire des cosmétiques est en vacances sur une île que beaucoup de gens ne peuvent apprécier que dans leurs rêves les plus fous. La jeune femme de 22 ans est actuellement dans les Caraïbes avec sa fille Stormi, Anastasia Karanikolaou, Amber Asaly et quelques-uns de ses autres amis alors qu’ils trinquent pour les choses les plus raffinées de la vie.

Selon TMZ, l’équipage reste à la Villa Rosalita sur Harbour Island. Les plages auraient du sable rose et l’isolement permet de passer un moment sans souci au soleil, et les spécifications de la propriété ne sont pas à moitié mauvaises non plus. “Le tout nouveau domaine de 6 chambres est doté d’un personnel complet et il est agrémenté d’une piscine, de vérandas massives offrant une vue imprenable sur la mer des Caraïbes et d’un jardin tropical luxuriant entourant la propriété pour une intimité totale”, rapporte TMZ.

Dans la maison principale, les clients peuvent s’attendre à monter les escaliers jumeaux qui mèneraient à une “véranda au deuxième étage, qui comprend un salon confortable et une élégante table à manger en plein air”. Les maisons d’hôtes sont tout aussi divines qu’elles disposent d’entrées et de terrasses privées pour ne pas déranger les voisins sur la propriété ou simplement se faufiler sans être vues. Découvrez ci-dessous quelques clichés des vacances palatiales de Kylie Jenner.

