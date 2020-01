Kylie Jenner enchaîne les fans avec son dernier piège de soif IG

Kylie maintient les photos IG en bikini, et nous ne nous plaignons pas du tout.



Alors que nous essayons toujours de savoir si elle est toujours avec l’équipe adidas, ou mieux encore de partager des frites frisées avec Travis Scott, Kylie Jenner s’assure que nous savons toujours qu’elle le tue dans le département du corps du bikini. Ce dernier a été confirmé récemment sur IG quand elle a posté quelques photos en train de faire, eh bien, nous ne savons pas exactement ce qu’elle faisait, mais cela impliquait une grosse corde de cul et peu ou rien d’autre.

N’écrivant rien de plus qu’un simple emoji cupcake, Kylie a fait valoir avec force pourquoi la corde à grimper devrait toujours être faite dans vos sous-vêtements autant que possible. On ne sait pas si ce sont des photos promotionnelles pour sa ligne Kylie Cosmetics très réussie, sa ligne de vêtements KENDALL + KYLIE aux côtés de la soeur de top model Kendall Jenner, ou tout simplement parce qu’elle a le corps pour ça. Quoi qu’il en soit, nous félicitons la jeune milliardaire d’avoir prouvé que ce n’est pas parce que vous êtes une femme d’affaires en plein essor que vous ne pouvez pas devenir un peu sexy de temps en temps. Nous allons simplement continuer à suivre!

Jetez un œil au plan complet du dernier piège de soif de Kylie Jenner ci-dessous:

