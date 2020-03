Kylie Jenner et Travis Scott auraient pu reprendre leur relation | Instagram

Comme on dit, là où il y avait des cendres de feu, la mondaine Kylie Jenner a posté quelques photos avec son ex-partenaire et père de sa fille Travis Scott où elles se regardent ensemble et amoureux.

Il y a quelques mois, le rumeurs du retour entre Kylie et Travis, et jusqu’à présent, ils n’ont pas cessé de circuler sur les réseaux sociaux et hier, ces images ont suscité plus de doutes.

C’est sur son compte Instagram que Jenner a posté sur son histoires une série de photographies montrant avec Travis comme dans un match mais apparemment ils avaient l’air assez accrocheur.

C’est un état d’esprit “, a écrit Kylie sur les photos.

Dans les photographies qu’il a publiées, vous pouvez voir Travis chuchotant à l’oreille Jenner et sur la photo sont se regarder directement dans les yeux.

Ces photos qu’il a publiées datent de son séjour enceinte de sa fille Stormi, il y a un peu plus de deux ans, ce qui fait que tout le monde doute de la raison pour laquelle il a publié ces photos.

Un autre fait qui a fait penser à ses partisans une supposée réconciliation c’est dans une image qu’il a publiée les derniers jours où il est dans un avion privé montrant le nouveau tennis Nike SB Dunk que Scott a collaboré avec Nike et a publié samedi dernier.

Il y a plusieurs semaines, Kylie Jenner a confirmé qu’elle et Travis Scott n’étaient plus en couple et n’étaient ensemble que pour pouvoir élever leur petite fille Stormi dans un bon environnement et n’ont jamais cessé d’avoir des contacts.

Comme vous pouvez le voir, ils sont vus presque tous les jours et aucun pas de romance pendant cette pause, de sorte que le soupçon d’une éventuelle réconciliation entre le couple a été soulevé.

Se pourrait-il que l’amour entre eux soit né de nouveau?

