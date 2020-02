Kylie Jenner et Travis Scott auraient pu se réconcilier | Instagram

Il est possible que la rappeuse Travis Scott, femme d’affaires et socialiste Kylie Jenner, soit revenue et soit à nouveau un beau couple et les parents d’une belle fille.

Après avoir annoncé leur séparation en octobre dernier, on pensait qu’il y aurait une réconciliation rapide pour ce que la meilleure sœur de la Clan Kardashian Jenner Il pourrait de nouveau céder aux charmes du père de sa fille.

Votre séparation C’était un produit du manque d’engagement du rappeur parce que Kylie Je voulais fonder une famille et formaliser votre relation cependant Scott Je ne voulais pas la même chose, peut-être pas pour ce moment.

Bien qu’ils aient terminé, les deux ont montré qu’ils ne sont pas indifférents l’un à l’autre parce que ils seront toujours unis peut-être pas sentimentalement mais pour sa petite fille Stormi.

Bien que Kylie ait répété à plusieurs reprises que son “amitié” avec Scott n’est que pour sa fille, plusieurs médias pensent différemment (comme le journal la vérité).

Une fois les Oscars terminés, certaines célébrités ont assisté à des fêtes ultérieures où elles étaient très proches de l’ancien couple et ont échangé quelques gestes de complicité.

Le rappeur Travis et la femme d’affaires sont également arrivés dans la même limousine, accompagnés des sœurs aînées de Jenner, Kourtney et Khloé Kardashian, vous pouvez voir une vidéo sur un compte Twitter.

Il est possible que les deux s’entendent vraiment très bien, en particulier pour donner une bonne image de leur relation cordiale et sans amour à leur fille de 2 ans, il convient de rappeler qu’il y a quelques jours, ils ont tous deux célébré Stormi lors d’une fête spectaculaire.

Kylie et Travis sont revenus et je suis né de nouveau

– qbana (@AlanisLoto)

10 février 2020

Dans le cas où l’ancien couple ne reviendrait pas, Kylie Jenner A ce jour, elle va s’occuper seule de sa petite fille car elle a une excellente économie, jusqu’à ce qu’elle décide de rouvrir son cœur pour retrouver l’homme qui veut partager une famille avec elle.

.