Kylie Jenner et Travis Scott célèbrent le deuxième anniversaire de Stormi avec la soirée «StormiWorld 2»

Deux valent mieux qu’un.

Kylie Jenner et Travis Scott n’ont épargné aucune dépense tout en célébrant le 2e anniversaire de leur fille Stormi avec une somptueuse fête sur le thème du parc d’attractions samedi à LA.Inspiré par le propre album ASTROWORLD de son père, StormiWorld 2 était une suite du premier anniversaire de l’année dernière, mais encore plus allumé.

Kylie a utilisé Instagram Stories pour offrir un aperçu des festivités StormiWorld 2. Les invités sont entrés par une tête gonflable géante de Stormi. Une fois à l’intérieur, ils ont eu droit à trois mondes: Trolls World, Frozen World et, bien sûr, StormiWorld.

Frozen World comprenait des sculptures de glace et un atelier Construire un bonhomme de neige, tandis que des trolls géants ont donné des câlins à leurs jeunes fans de Trolls World. Mais StormiWorld était l’attraction principale – avec une promenade Dumbo, un magasin de produits StormiWorld, une station de chemise tie-dye, un stand à tacos et une machine à griffes avec des prix Stormi.

La liste des invités étoilés comprenait Kanye West et Kim Kardashian et leurs enfants, John Legend et Chrissy Teigen avec leur fille Luna et leur fils Miles, Cardi B et la fille de Offset Kulture, et la fille True de Khloé Kardashian, ainsi que Rosalía, Jaden Smith, Hailey Bieber , Kris Jenner et Corey Gamble, Sofia Richie, Caitlyn Jenner, et plus encore.

Travis a tenu sa fille dans ses bras pendant que Kylie et ses invités chantaient «Joyeux anniversaire» avant de souffler les bougies sur le gâteau à trois niveaux de Stormi. Le fier papa a également écrit un poème sincère à sa petite fille. “2 vaut mieux que 1 2 pourrait signifier plus pour moi que pour vous 2 choses que je fais pour vivre à travers vous 2 souvenez-vous de chaque chose que je fais avec 2 mots que je dis avant de quitter u Love u Dad”, a écrit Travis aux côtés d’adorables photos père-fille.