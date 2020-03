Kylie Jenner met en valeur ses courbes dans une robe moulante à imprimé animal | Instagram

La mannequin et femme d’affaires Kylie Jenner a rendu tout le monde fou sur Instagram en publiant une photo la mettant en valeur courbes prononcées avec un serré robe à imprimé animal.

Jusqu’à présent, le concepteur a plus de 164 millions de followers dans votre compte Instagram et partagez avec eux tous les détails de votre vie quotidienne.

Kylie avait l’air longue robe de couleur vert fluo avec imprimé animal et capuche exhibant ses longs cheveux blond et bouclé, et un maquillage un peu discret.

Vous pourriez être intéressé: Vidéo Kylie Jenner tripote l’arrière-garde de son amie tout en dansant hardiment

La sœur des Kardashian, comme on le sait, est le modèle de tous ses produits de beauté et c’est pourquoi elle a fait cette publication.

Je suis ma propre muse – TOM FORD “, a écrit Jenner dans la description.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La photographie avec un seul jour de publication a plus de 3 millions et demi de likes et des milliers de commentaires d’amis, de famille et de followers.

Ces cheveux, “” Mon objectif, “” Vous êtes une reine complète, “étaient certains des commentaires.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Kylie Jenner est l’une des personnes les plus influentes dans le monde de la mode, selon certaines études de recherche qui ont été menées.

Comme si cela ne suffisait pas, cela a également fait de Kylie Cosmetics l’une des marques de cosmétiques préférées des consommateurs.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La fortune de Jenner est au-dessus de la un milliard de dollars étant le le plus jeune millionnaire de la planète.

Cette semaine, Kylie a l’air de se donner un petite chaussure avec sa fille, sa sœur Kendall Jenner et son amie Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou où il a profité de la vie dans un luxueux hôtel particulier de Harbour Island dont le loyer est de 10 mille dollars la nuit étant l’endroit le plus cher des Bahamas.

Vous pouvez également lire: Photos Kylie Jenner montre tout avec sa meilleure amie Anastasia Karanikolaou

Kylie a partagé plusieurs images de ses vacances glamour où elle a l’air spectaculaire et se vante d’elle grandes courbes aussi bien en maillot de bain qu’en robes moulantes et décolletées.

.