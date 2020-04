Kylie Jenner montre la croissance de Stormi

Kylie Jenner partage une nouvelle photo de la toujours adorable Stormi Webster.



La fille de Kylie Jenner avec Travis Scott, Stormi Webster, continue de grandir juste sous nos yeux, prouvant combien de temps passe en l’air quand vous ne faites absolument rien. Comme Mason Disick l’a récemment révélé, bien que Travis Scott et Kylie Jenner ne soient plus un objet, ils continuent d’élever leur jeune fille à l’amiable.

Tommaso Boddi / .

Jenner n’a peut-être pas autant à partager sur le Gram de nos jours, la vie étant à demi-immobile, mais elle nous donne toujours un aperçu de la façon dont son bébé et sa famille de temps en temps. Sa dernière photo montre le sourire contagieux et les cheveux bouclés de Stormi, tandis que la mère et la fille sourient à la caméra. Kylie a légendé la photo, “mon bébé devient si grand”, avec quelques emojis en forme de larme pour faire bonne mesure. L’autre jour, elle a également été vue à Los Angeles, prenant des collations et visitant un ami pendant la pandémie.

Kylie a contribué à la lutte contre le COVID-19 en produisant non seulement un désinfectant pour les mains en partenariat avec la société de beauté Coty, mais également en donnant 1 million de dollars pour acheter plus de masques dans un hôpital local de Los Angeles.

Elle est toujours la plus jeune milliardaire autodidacte selon Forbes.

