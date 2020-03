Kylie Jenner ne ressemble plus à sa sœur Kendall

Kendall et Kylie Jenner sont les deux plus jeunes sœurs de l’équipage Jenner-Kardashian. Ils ne sont séparés que de deux ans et sont connus du public depuis leur enfance, grâce à Keeping Up With the Kardashians. Maintenant au début de la vingtaine, ils ont chacun subi des transformations de beauté massives, et bien que certains changements puissent provenir d’un processus de maturation naturel, les fans sont sceptiques quant à leurs affirmations selon lesquelles ils n’ont pas été sous le couteau.

Kylie Jenner nie avoir subi une chirurgie plastique, mais admet aux remplisseurs

Kylie Jenner et Kendall Jenner | Kevin Tachman / MG19 / . pour The Met Museum / Vogue

Regarder des photos de Kylie Jenner dans son adolescence par rapport à maintenant, c’est presque comme voir deux personnes différentes. La jeune star avait autrefois des lèvres minces et un corps qui n’était pas particulièrement courbé. Maintenant, elle ressemble beaucoup à sa grande sœur Kim Kardashian West, avec une silhouette de sablier plutôt pleine et des lèvres et des joues dodues. Bien que Kylie Jenner nie avoir déjà subi une chirurgie plastique, elle admet avoir utilisé des charges.

Elle a déclaré au magazine Paper au début de 2019: «Les gens pensent que je suis complètement passé sous le couteau et complètement reconstruit mon visage, ce qui est complètement faux. Je suis terrifié! Je ne aurais jamais. Ils ne comprennent pas ce que de bons cheveux et un bon maquillage et, comme les charges, peuvent vraiment faire. “

En 2015, elle a catégoriquement nié avoir subi une augmentation mammaire, attribuant à ses changements visibles l’attente, la maturation et l’utilisation du soutien-gorge Bombshell de Victoria Secret. Les fans ne sont pas convaincus, d’autant plus que nombre de ses photos ont depuis été prises sans la magie d’un soutien-gorge push-up. Elle nie toujours de telles affirmations.

Des rumeurs entourent également le bas de son corps, de nombreux fans supposant qu’elle a obtenu un lifting brésilien des fesses et / ou des implants de la hanche.

Est-ce que Kendall Jenner utilise également des charges?

Pour les non-initiés, les charges cutanées, souvent appelées charges, sont des substances injectées sous la peau pour ajouter de la plénitude. Il n’y a pas de chirurgie impliquée mais la procédure peut avoir des résultats spectaculaires qui durent de six mois à deux ans.

Les charges peuvent être utilisées pour repulper les lèvres, ou remplir et adoucir diverses zones du visage, comme sous les yeux ou les zones avec des rides. Les charges ne sont pas du botox, qui au contraire agit en utilisant une sorte de paralysie temporaire dans les zones touchées.

Kendall Jenner, pour sa part, s’en tient toujours à ses pistolets et nie toute chirurgie plastique ou utilisation de charges. Bien que ses lèvres soient également plus pulpeuses, elle attribue la technique de superposition de Kylie Jenner à ses lèvres plus pleines.

Kendall Jenner est plus grande que Kylie Jenner de quatre pouces et en tant que modèle, elle a conservé son physique mince.

Elle a abordé les rumeurs de chirurgie plastique sur son application en 2017: «C’est tellement épuisant. En tant que modèle, pourquoi devrais-je faire reconstruire mon visage? Cela n’a même aucun sens. C’est fou parce que parfois j’ai l’impression que les gens veulent juste que je perde. “

Certains fans sont tristes de la transformation de Kylie Jenner

Dans un subreddit KUWTK qui peut devenir critique envers la famille, les fans ont montré une véritable tristesse à propos des principaux changements physiques de Kylie Jenner. Un fil récent, qui a depuis été verrouillé pour avoir honte de la chirurgie plastique, a partagé une photo de Kylie Jenner à l’adolescence et a laissé beaucoup de nostalgiques.

Un fan a commenté: “Je me fiche de son opération mais elle a l’air bien ici. C’est tellement naturel et beaucoup de filles ressemblent à ça (oui, y compris moi) et ce serait tellement agréable de voir des célébrités embrasser leur corps “imparfait”. Cela prendrait beaucoup de pression aux (surtout aux jeunes) filles pour ressembler à une poupée. »

Un autre fan a écrit: «Elle est toujours très belle mais c’est vraiment triste de savoir que l’environnement dans lequel elle vivait à (LA) et la façon dont sa vie l’a forcée à subir un lavage de cerveau dont elle a besoin pour subir une meilleure chirurgie que toutes ces chirurgies. “

Certains fans ont blâmé Kris Jenner, la matriarche de la famille, qui est ouverte sur sa chirurgie plastique. Beaucoup ont exprimé qu’ils pensaient qu’en tant que maman, Kris Jenner aurait dû faire plus pour protéger ses filles de la pression des médias.