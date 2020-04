Kylie Jenner pourrait être la seule sœur Kardashian-Jenner du côté de Taylor Swift

La communauté musicale est à nouveau en effervescence avec une controverse que beaucoup pensaient terminée. Le drame apparemment sans fin de Kanye West, Kim Kardashian West et Taylor Swift est entré dans un nouveau chapitre, et encore une fois, les gens prennent parti.

Naturellement, il y a des gens fidèles aux stars qu’ils soutiennent, quoi qu’il arrive. Les membres de la famille tombent définitivement dans ce camp, et le clan Kar / Jenner ne fait pas exception. Ils sont solidement du côté de West et de Kardashian, ce qui montre clairement à tout le monde que la famille a le dos.

Ou le font-ils?

Un examen plus attentif montre qu’au moins un membre du Kar / Jenners n’est peut-être pas entièrement à bord. Kylie Jenner n’a fait aucune déclaration sur la fameuse querelle, mais cela ne signifie pas qu’elle n’envoie pas de message.

Kylie Jenner | Angela Weiss / . via .

C’est la querelle qui ne finit jamais

West et Taylor ont eu des frictions entre eux jusqu’en 2009. Il a interrompu son discours d’acceptation du meilleur clip féminin aux MTV Video Music Awards 2009, insistant sur le fait que Beyoncé avait le meilleur clip jamais créé. Plus tard, West s’est excusé et les étoiles ont semblé surmonter cette rencontre maladroite au fil du temps.

La paix entre eux a été brisée en 2016, lorsque West a sorti la chanson «Famous» avec les paroles qui faisaient référence à l’incident de VMA. “Je me sens comme moi et Taylor pourrait encore avoir des relations sexuelles / j’ai rendu cette chienne célèbre.”

Comme vous pouvez l’imaginer, Taylor n’a pas été impressionnée et elle l’a fait savoir. Cela a déclenché un débat houleux entre les deux parties, avec West insistant pour qu’il ait effacé les paroles avec Taylor à l’avance, et Taylor niant qu’il l’avait fait.

Kardashian West, qui a eu beaucoup de pratique pour défendre le comportement de West, a sauté du côté de son mari et elle a publié quelques extraits d’un enregistrement d’un appel entre lui et Swift. Les clips semblaient confirmer la prétention de West selon laquelle il lui avait demandé sa bénédiction, lui faisant croire qu’elle prétendait être une victime alors qu’elle ne l’était pas. Bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’il ne lui avait pas spécifiquement demandé de la traiter de «salope», les gens critiquaient sévèrement Swift, la traitant de serpent.

Les Kar / Jenners défendent les leurs – surtout

Le mois dernier, quelqu’un a divulgué la totalité de l’enregistrement de ce tristement célèbre appel téléphonique, et quand vous entendez tout cela, Swift semble avoir dit la vérité depuis le début. West ne lui a pas dit qu’il l’appellerait une chienne – en fait, à un moment donné, elle dit qu’elle est soulagée parce qu’elle s’inquiétait «ça allait être comme cette stupide garce stupide, genre, mais ce n’est pas le cas».

Naturellement, cela a ravivé toute la tempête de feu. Beaucoup de gens ont estimé que les nouvelles informations justifiaient Swift et mettaient West et Kardashian sous un mauvais jour.

Bien sûr, cela n’inclut pas la famille Kar / Jenner. Ils se sont prononcés pour la défense du couple. Khloe s’est adressée à Twitter, répondant aux tweets de Kardashian se défendant, l’appelant “Ma sœur ET mon avocat!” Khloe et Kendall ont aimé chaque tweet de Kardashian sur la querelle. Il semblait que West et Kardashian avaient le plein soutien de toute la famille.

Presque.

Kylie Jenner est restée silencieuse

Au cours de cette dernière série d’accusations et de démentis, Jenner a été remarquablement calme. Il est possible qu’elle soit juste discrète; elle a certainement montré qu’elle était capable de garder maman quand elle le voulait. Mais certains fans se demandent si son silence envoie un message. Est-elle réellement du côté de Swift dans ce combat?

Il pourrait être un peu rapide de sauter à une telle conclusion, à l’exception d’un petit détail: au 1er avril, longtemps après le retour de cette controverse, Jenner suit toujours Swift sur Twitter. Si elle ne fait aucune déclaration en faveur de sa sœur et de son beau-frère, cette petite démonstration de soutien peut-elle être interprétée comme Jenner choisissant son camp?

Nous ne le saurons peut-être jamais, mais si elle a des conversations téléphoniques avec eux à ce sujet, elle devrait probablement penser à enregistrer chaque mot.