Kylie Jenner révèle pourquoi elle et Kendall Jenner ne deviennent pas jalouses l’une de l’autre

La plupart des personnes ayant des frères et sœurs peuvent témoigner de la réelle rivalité entre frères et sœurs. Mais pour Kylie Jenner et Kendall Jenner, cela ne semble pas vraiment être le cas. À seulement deux ans d’intervalle, les célèbres sœurs connaissent un succès fou à part entière. Kylie Jenner est la plus suivie de tous les KarJenners avec 161 millions de followers astronomiques sur Instagram uniquement. La jeune femme de 22 ans est également milliardaire, grâce à son empire lip-kit qu’elle et sa mère ont transformé en Kylie Cosmetics. Kylie Jenner aime faire étalage de sa richesse et partager ses vêtements de luxe, ses voitures et ses accessoires avec ses millions de fans.

Kendall Jenner et Kylie Jenner | Jerod Harris / WireImage

Kylie Jenner affiche constamment sa valeur nette

Kylie Jenner n’a jamais été du genre à fuir l’attention. En fait, à bien des égards, elle l’exige pratiquement. Elle partage tellement de sa vie avec ses fans. De sa fille de 2 ans, Stormi, à ce qu’elle fait au quotidien, à ce qu’est sa vie en tant que PDG de Kylie Cosmetics. Il ne fait aucun doute que Kylie Jenner a connu un succès retentissant. Mais, sa sœur aînée, Kendall Jenner, réussit de son propre chef. Bien que Kendall Jenner soit plus réservée et apparemment plus humble que sa petite sœur, elle a rencontré un énorme succès dans l’industrie de la mode en tant que mannequin.

Kendall Jenner a lancé la tendance des modèles Instagram

Gracieuse de couvertures comme Vogue et Elle, Kendall Jenner voyage à travers le monde pour des emplois de premier plan avec de grandes marques comme Dior et Calvin Klein. La jeune femme de 24 ans n’est jamais loin d’une piste et en 2019, elle a été déclarée le modèle le mieux payé au monde, gagnant 22,5 millions de dollars pour l’année. Le modèle publie beaucoup moins fréquemment que sa petite sœur, mais cela ne l’a pas empêchée de gagner un public massif également. Elle-même compte 122 millions de followers sur Instagram. Malgré les nombreuses différences des sœurs Jenner, les deux semblent être aussi épaisses que des voleurs. Mais comment évitent-ils des choses comme la jalousie ou se comparent-elles?

Dans une récente interview avec Harper’s Bazaar, Kylie Jenner a révélé qu’être complètement différente de sa sœur aînée les avait en fait aidées à ne pas devenir jalouses les unes des autres. Puisqu’ils voulaient tous les deux des choses follement différentes, il n’y a jamais eu un moment où ils avaient l’impression d’être en compétition les uns avec les autres. «Kendall et moi étions si proches en âge. Nous avions un lien étroit, mais nous sommes définitivement des opposés polaires. Mais ça marche. Nous ne traversons jamais. Elle fait son truc et moi le mien, puis nous nous réunissons et passons un bon moment », a révélé la star de Keeping Up with the Kardashians.

Les sœurs Jenner sont des opposés polaires

Kendall Jenner convient qu’elle et sa sœur cadette sont complètement opposées. «Elle aime le noir; J’aime le blanc. Ma chambre était blanche et argentée et dorée, et la sienne était noire, vraiment sombre. Kylie avait un motif zébré et j’avais un léopard. Nous nous sommes répondu, nous aurions donc notre propre truc. Mais nous avons aussi des similitudes; nous sommes définitivement des sœurs », a déclaré le modèle. Kendall Jenner rappelle également que Kylie Jenner a toujours rêvé des projecteurs. «Kylie aimait l’attention. Elle était obsédée par la chanson de Shakira “Hips Don’t Lie”, et elle montait et mettait une tenue de danseuse du ventre et revenait et se produisait pour tout le monde. “Kendall Jenner, d’autre part, n’a pas convoité l’attention autant. “C’était comme,” Hé! Tout le monde regarde Kylie… encore une fois! »», A expliqué l’aînée Jenner sur la façon dont elle a réagi à sa petite sœur.

De toute évidence, Kendall et Kylie Jenner sont un cas d’attraits opposés. C’est formidable que les sœurs aient pu maintenir une relation de soutien les unes avec les autres tout en naviguant dans la vie sous les projecteurs. Nous ne sommes peut-être pas fan de tout ce que font les KarJenners, mais en fin de compte, ils sont fans les uns des autres, ce qui est probablement ce qui leur importe le plus.