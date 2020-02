Kylie Jenner révèle son repas de triche préféré et un entraînement étonnamment discret, admet qu’elle est un gros casse-croûte

Kylie Jenner a partagé un aperçu de certains de ses aliments préférés dans une vidéo pour Harper’s Bazaar intitulée Food Diaries. En plus d’une alimentation saine, Jenner a préparé son repas de triche préféré et certaines de ses choses préférées à grignoter qui ne sont pas si saines. Elle a également révélé qu’elle ne fonctionnait pas exactement comme les fans le pensaient, en utilisant une approche beaucoup plus discrète de la forme physique.

Kylie Jenner | Dia Dipasupil / WireImage

Jenner a partagé son repas de triche préféré

Bien qu’elle commence sa journée de manière saine, avec du bouillon d’os et du céleri fraîchement pressé ou peut-être un thé aux pêches ou un latte glacé à la vanille avec du lait d’avoine, elle se livre également à de nombreuses options moins saines.

Elle admet qu’elle est «une grande collatrice», qui propose des friandises salées et croquantes comme les croustilles Barbecue Lay, les frites au fromage au chili et le poisson rouge Xtra Cheddar.

Ensuite, il y a son repas de triche préféré: un double cheeseburger In-N-Out avec une sauce spéciale et des oignons grillés, des frites bien cuites et un coke. Elle a expliqué que lorsqu’elle était enceinte de Stormi, elle y mangeait «au moins une fois par semaine», notant que «c’était un problème».

Dans sa vidéo de février 2017 «To Our Daughter» qui a partagé les détails de sa grossesse après l’avoir gardée secrète, Jenner a expliqué que manger au fast-food était un non-non, mais elle devait l’avoir.

Elle a expliqué: “C’est juste In-N-Out ces jours-ci a littéralement le goût de … c’est le meilleur que j’aie jamais eu.”

Son médecin s’est adressé au choix alimentaire, notant: «Puis-je vous dire quelque chose? Ne mangez jamais In-N-Out. “

Plus tard dans la vidéo, elle a expliqué ce qu’il y avait dans son assiette: «Deux

hamburgers, un pour moi, un pour le bébé. Et deux frites différentes. Parce que j’aime

des frites régulières et elle aime vraiment les frites de patates douces. »

Jenner a le hack parfait pour contrôler les envies

Bien que la maîtrise de soi soit bonne et bonne, Jenner a expliqué la façon unique dont elle empêche ses envies de monter en flèche – et cela a tout à voir avec le fait d’être un peu paresseux.

Elle a expliqué dans la vidéo qu’elle s’enferme dans sa chambre la nuit et n’a qu’une pomme comme option de collation. «J’allume ma télévision, je suis vraiment à l’aise et je coupe une pomme près de mon lit», a-t-elle noté. “Comme je suis vraiment à l’aise, je serai probablement trop paresseux pour descendre dans la cuisine, donc mon seul choix est cette pomme. Voilà donc comment j’évite mes envies nocturnes. »

Sa routine d’entraînement n’est pas ce à quoi vous vous attendez

Jenner a également laissé les fans découvrir un petit secret sur la façon dont elle reste en forme – et cela n’a rien à voir avec le gymnase.

“Je ne me retrouve jamais dans une salle de sport”, le magnat de la beauté

partagé. “Je me retrouve sur le sol de ma chambre, regardant comme, Google

ou Pinterest, des séances d’entraînement – et faire des abdominaux, des fentes, des squats. Tout ça bien

des trucs.”

Ses fans ont été surpris par sa méthode d’entraînement et beaucoup ont partagé leurs commentaires sur la vidéo YouTube, avec une seule écriture: «Je ne peux pas me permettre la salle de gym et moi des séances d’entraînement Google. Merci Kylie de m’avoir fait me sentir beaucoup moins pauvre. »

Un autre fan a partagé: “Je suis tellement content que je ne suis pas le seul à faire de l’exercice à la maison avec des vidéos en ligne lol.”

Certains fans ne pouvaient pas le croire, avec un commentateur notant: “Suis-je le seul qui ne peut pas imaginer Kylie Jenner faire des séances d’entraînement à domicile régulières dans sa chambre ?? Comme si vous ne restez pas en forme comme ça en faisant des entraînements à domicile. “