Kylie Jenner vous demande conseil dans cette quarantaine

La belle mondaine Kylie Jenner a déjà passé plusieurs jours en prison en raison de la quarantaine demandée en raison de la propagation rapide de la pandémie de coronavirus, c’est pourquoi elle a utilisé ses réseaux sociaux pour demander des suggestions de filmss.

L’isolement que des millions de personnes subissent sans aucun doute ennui y l’anxiété en ne sortant pas dans la rue, c’est pourquoi la femme d’affaires a demandé des conseils de ses disciples.

C’est ainsi que Jenner a recouru à son compte officiel de Instagram Pour demander quels films ils ont recommandés et comment ils sauront, il n’a posté aucune nouvelle photo d’elle récemment.

Suggestions de films? “, A écrit Kylie dans son article.

Comme prévu, la publication avait une portée impressionnante, donc avec un jour de sa publication, elle a déjà plus de 6 millions de likes de ses disciples et presque 70 mille commentaires vous recommandant de voir.

J’ai vu ce film intitulé “Outbreak” aujourd’hui sur Netflix, il est définitivement plus ancien mais il est intéressant et cela me rappelle un peu ce qui se passe aujourd’hui “, était l’un des commentaires.

Jenner a partagé il y a quelques jours les choses qui peuvent être faites en ces jours d’isolement tels que: lire des livres, des spas, prendre de longs bains, des masques et prendre soin de la peau et des cheveux.

Un post partagé par Kylie (@kyliejenner) le 10 mars 2020 à 12h07 PDT

Dans ses histoires Instagram en a vu beaucoup actif et a montré comment cela s’est passé ces derniers jours, nous avons donc réalisé qu’il a passé beaucoup de temps de qualité avec sa petite fille Stormi.

Aujourd’hui, par exemple, il a passé sa journée à préparer et à décoration de cookies à côté, une activité qui enlève sans aucun doute assez d’ennui.

lundi.

Un post partagé par Kylie (@kyliejenner) le 9 mars 2020 à 10:46 PDT

La femme d’affaires a également partagé à plusieurs reprises avec ses followers que ne quitte pas tes maisons La situation étant assez compliquée ces jours-ci, il a demandé qu’ils n’ignorent pas la gravité des avertissements pour arrêter la propagation du virus.

