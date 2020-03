Kyra Sedgwick jouera dans «Mon village» – ABC Comedy Pilot

HISTOIRES CONNEXES

Le vétérinaire rapproché Kyra Sedgwick a conclu un accord qui pourrait la ramener au petit écran chaque semaine.

La gagnante des Emmy a été choisie pour jouer dans My Village, un pilote de sitcom multi-caméras pour ABC qui se concentre sur une maman vide-nester (jouée par Sedgwick) qui se demande comment elle s’est retrouvée seule pendant que ses enfants vivent leur meilleure vie à des milliers de kilomètres une façon. Elle décide que sa place est dans sa famille et, alors qu’elle se réinsère dans leur vie, ses enfants réalisent qu’ils pourraient avoir besoin d’elle plus qu’ils ne le pensaient.

Le projet est issu du créateur de New Adventures of Old Christine, Kari Lizer. Comment j’ai rencontré votre mère, Pam Fryman, est à bord pour diriger.

Sedgwick revient dans le giron ABC deux ans après avoir été la vedette du drame éphémère du réseau Alphabet Ten Days in the Valley.

Pour suivre tous les pilotes de 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting de My Village de Sedgwick.

OBTENEZ PLUS: Casting News, Pilots

X