‘L.A.’s Finest’: Orlando Jones cast dans la saison 2 de Spectrum Drama

Orlando Jones rebondit après ses tirs controversés d’American Gods avec un concert comme l’un des meilleurs de L.A.L’acteur se reproduira pendant la saison 2 de la série Spectrum Originals, rapporte notre site sœur Deadline.

Jones jouera Marshawn Davis, un vétéran de la division des affaires internes du LAPD qui est amené à interroger Syd Burnett (Gabrielle Union) après qu’une enquête se soit avérée mortelle.

En décembre dernier, Jones a publié sur Twitter une vidéo explicative, alléguant qu’il avait été licencié des Dieux américains parce que le nouveau showrunner Charles «Chic» Eglee pensait que son personnage, M. Nancy, avait envoyé «le mauvais message» à «l’Amérique noire». En réponse, un Le porte-parole du drame Starz a déclaré à TVLine que l’option de Jones pour la saison 3 n’avait pas été choisie simplement parce que la prochaine série d’épisodes se concentrera sur une partie du livre qui n’inclut pas M. Nancy.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* ABC News est en train de contrer le spécial Harry et Meghan Markle de Fox avec un reportage en prime time “Sussexit”: Royal Divide: Harry, Meghan et The Crown sera diffusé le mercredi 29 janvier à 10 / 9c sur ABC. (Fox & Harry & Meghan: The Royals in Crisis est prévu pour la même nuit, mais à 20 heures.)

* La prochaine série de Disney +, The Falcon and the Winter Soldier, a ajouté Noah Mills (The Enemy Within, The Brave) à son casting dans un rôle non spécifié, rapporte Deadline.

* Chance the Rapper sera l’hôte de la prochaine renaissance de Punk de Quibi, prenant la place initialement occupée par Ashton Kutcher, par Deadline.

* Jessalyn Gilsig (Vikings, Glee) jouera en face de John Stamos dans la prochaine série Disney + Big Shot, en remplacement de Shiri Appleby, qui a été initialement interprété dans le rôle d’un entraîneur adjoint de basket-ball, selon Deadline.

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?