L Thalia brûle les filets avec une robe très accrocheuse et semi-transparente

Quand il s’agit d’impressionner, Thalia Il sait comment le faire. La chanteuse a récemment surpris ses fans avec quelques photos dans lesquelles elle a l’air spectaculaire, car elle a partagé l’un de ses looks les plus audacieux.

L’interprète de 48 ans n’a rien laissé à l’imagination en portant une robe très accrocheuse et semi-transparente qui a mis en valeur sa silhouette envieuse et lui a permis de voir le grand corps qu’elle est à son âge.

La Mexicaine a ravi ses près de 16 millions de followers sur Instagram avec les images choquantes, dans lesquelles elle a écrit le message suivant, «Feeling happy! Se sentir fort! “

Bien sûr, et comme prévu, en quelques heures ses fidèles admirateurs ne pouvaient pas ignorer la beauté de l’artiste et ils l’ont montrée en remplissant la publication de près d’un demi-million de likes et de milliers de commentaires à leur sujet défaits en compliments envers l’interprète

Certaines célébrités comme sa nièce Camila Sodi et Andrea Legarreta Ils ont commenté les images impressionnantes et souligné à quel point cela avait l’air bien pour le chanteur.

«Wow», «Sans mots», «Quel grand corps», «Déesse», «Soudain, ma faim a disparu. Magnifique! »,« Simplement, spectaculaire! Je l’ai vu de mes propres yeux “,” Les déesses sont jalouses de ta beauté “,” Quel est ton secret? ” étaient quelques-uns des commentaires qui peuvent être lus dans le profil de l’artiste.

La robe a été créée par la créatrice hindoue Gaurav Gupta et se compose d’une maille transparente avec des paillettes noires stratégiquement placées pour couvrir les charmes de Thalia.

Pour compléter sa tenue, la Mexicaine s’est limitée à porter de petits bijoux et n’a utilisé qu’une seule boucle d’oreille longue et brillante. Quant à son maquillage, la femme du producteur de musique Tommy Motola, a opté pour des ombres métalliques et un eye-liner noir, ainsi que des lèvres roses.

La chanteuse portait ses cheveux longs avec des vagues semi-marquées, ce qui lui donnait une apparence encore plus sexy et naturelle.

Photo: Instagram / thalia

Ce n’est pas un secret que l’artiste a de très bonnes habitudes alimentaires, en plus d’exercer constamment son corps, il est incontestable que grâce à cette combinaison, le célèbre a l’air de ne pas avoir passé les années.

Thalia Elle est considérée comme l’une des célébrités les plus transparentes du monde du divertissement et, via les réseaux sociaux, elle partage généralement avec ses abonnés pratiquement au jour le jour, de son petit-déjeuner, de sa routine d’exercice, aux détails de sa vie de famille, en plus de tous événements qu’il a et avec lesquels il conquiert ses fans.

Cependant, derrière cet immense sourire d’oreille à oreille qui se manifeste toujours, il y a une histoire sur sa santé et la maladie de Lyme dont il souffre, qui a été diagnostiquée en 2008 pour la première fois.

Dans une interview avec le magazine Galore, Thalia a ouvert son cœur et est devenue honnête au sujet des malaises que cette maladie, qui est transmise par la morsure d’une tique, l’a laissée et elle souffre quotidiennement au réveil.

“Presque personne ne sait que je me réveille tous les jours avec une douleur qui se propage dans tout mon corps”, a expliqué l’interprète de “Love to the Mexican”.

«J’ai l’impression qu’un bus m’a écrasé! Je lutte contre la maladie de Lyme à chaque heure de ma vie », a partagé le célèbre.

L’interprète a approfondi le sujet et a avoué que même s’il y a des jours où elle ne ressent pas autant d’inconfort, il y en a d’autres où elle ne peut certainement pas se sentir bien.

