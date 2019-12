L Thalia s'est amusée avec sa sœur Titi et Camila Sodi au Colorado

Et la chanteuse a montré que sa nièce a finalement retrouvé sa côte perdue …

Thalia a passé la semaine avec sa sœur Ernestina Sodi et sa nièce, Camila Sodi, chez elle au Colorado pour profiter de la cocaïne et du froid dans les jours qui précèdent Noël.

La chanteuse a partagé des moments amusants à travers Instagram Stories, avec son clan appréciant les promenades et beaucoup de nourriture.

Ils ont tous voyagé aux côtés de l'avion privé luxueux de leur conjoint Tommy Mottola. La chanteuse était également accompagnée de ses enfants Sabrina et Matthew, et des enfants de Camila, avec l'acteur Diego Cristalera, Jerónimo et Fiona.

Dans l'une des vidéos que Thalia a publiées sur son Instagram, elle montre Camila en train de plaisanter avec le thème récurrent de son corps: les errata de côtes.

Thalia a une ceinture très fine (54 cm) et il y a toujours eu une rumeur selon laquelle l'interprète et protagoniste des feuilletons, avait enlevé une côte pour se retrouver plus mince.

Camila a pris l'une des côtes qu'ils mangeaient dans un restaurant Aspen et l'a exposée à tout le monde, indiquant qu'elle avait finalement fait face à la côte perdue de sa célèbre tante. Thalia a légendé la vidéo en disant: "Quand le clan se réunit."

Mottola a également partagé la vidéo, déclarant: "Tribe est un clan, en anglais ou en espagnol."

Le clan est déjà rentré samedi (21) à New York, où Noël sera passé.