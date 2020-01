La 1 chose que Jennifer Aniston a toujours dans son réfrigérateur

Jennifer Aniston est l’une de ces personnes qui défie les lois

de la logique. Même si l’actrice A-list vient d’avoir 50 ans, elle a toujours l’air

tout aussi jeune et dynamique qu’il y a 30 ans. Toute liste de célébrités

qui semble ne jamais vieillir inclut inévitablement son nom dessus.

Mais ce n’est pas comme si l’alun des Amis était tombé sur la fontaine de jouvence. Son alimentation et ses conseils d’exercice sont d’une fraîcheur normale – dormez bien, buvez beaucoup d’eau, mangez de vrais aliments et hydratez toujours. Aniston est également un grand partisan des séances d’entraînement régulières qui la font vraiment briller de l’intérieur.

Pour atteindre ses incroyables résultats de jeunesse, Aniston suit quelques coutumes à la maison, notamment en évitant certains aliments tout en en embrassant d’autres. Et elle stocke toujours son réfrigérateur avec cette chose cruciale.

Jennifer Aniston | Michael Tran / FilmMagic

Aniston a définitivement abandonné les régimes à la mode

Comme beaucoup d’entre nous, Aniston montait à bord avec des modes de perte de poids à la mode au fur et à mesure. Mais après avoir employé un chef personnel et appris des techniques intemporelles à utiliser dans la cuisine, la star de Horrible Bosses a changé son attitude.

Elle a déclaré au magazine Glamour (via Insider) qu’elle préférait maintenant alimenter son corps avec de la «vraie nourriture – une nourriture vraiment et naturellement vivifiante et délicieuse» et mettre de côté «les repas Zone préemballés, les plats à emporter trop cuits et le morceau de fromage occasionnel» qui elle mangeait.

Elle garde son frigo rempli d’aliments sains

Le moyen le plus simple d’éviter la tentation sous forme de chocolat

barres est toujours en cours de préparation, et Aniston le fait en gardant des aliments sains

à portée de main à chaque fois que les envies se manifestent

Elle a dit

Yahoo! La nourriture (via Insider) qu’elle aura «toujours coupée crue

légumes dans un récipient Tupperware. Cuit dur

les œufs sont toujours bons à avoir dans le réfrigérateur, ainsi qu’une grosse tête de beurre

salade. J’inclus également des protéines, comme le poulet effiloché. »

La beauté de son plan est que

tous ces ingrédients peuvent être consommés séparément ou combinés pour créer une salade épique.

Mais quoi qu’il arrive, ils s’assurent qu’elle a toujours quelque chose de sain à grignoter.

Les deux aliments qu’Aniston évite

en mangeant

Aniston mange bien la plupart des

temps et se permet des indulgences quand l’humeur frappe. Elle est une grande fan de

Cuisine mexicaine et a déclaré publiquement qu’elle était «impuissante» à résister à l’attraction

de croustilles de tortilla maison au guac. «J’adore la salsa sur tout. J’adore

La cuisine mexicaine en général », a-t-elle dit à Bon Appetit.

Aniston n’a pas de règles strictes pour son alimentation. «Je me permets de me faire plaisir de temps en temps», a-t-elle expliqué dans une interview. Cependant, il y a deux aliments courants que vous ne trouverez jamais chez la star de Along Came Polly.

«Les betteraves ne sont pas dans notre

réfrigérateur, je ne suis pas fan “, a-t-elle déclaré à Yahoo! Nourriture. “Et vous ne trouverez pas de caviar.

Non, vous ne pouvez pas acquérir ce goût, peu importe le nombre de personnes qui disent cela. Ses

juste un goût de merde. “

Enfin, une actrice avec

une approche saine et saine de manger! Pas étonnant que Jennifer Aniston ressemble toujours

elle est dans la trentaine.