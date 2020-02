La 1 chose qui agace les fans à propos de «Good Bones» sur HGTV

Pour autant que tout le monde prétend aimer l’émission de rénovation Good Bones sur HGTV, il y a quelques aspects qui les rendent fous. Tout comme avec d’autres émissions populaires du réseau, notamment Fixer Upper, Property Brothers et Love It or List It, certains éléments de la série sont frustrants et irréalistes.

Mais cela ne signifie pas qu’ils prévoient d’arrêter de regarder. Depuis la fin de Fixer Upper en 2018, les fans attendent avec impatience de voir quelle émission deviendra le nouveau favori sur la chaîne de télévision bien-aimée pour la maison et le jardin. Est-ce que ce sera de bons os? Seulement si les hôtes cessent de faire cette seule chose.

«Good Bones» transforme les diamants bruts en gemmes étincelantes

Comme tant

d’autres émissions sur HGTV et sur le réseau DIY, la série Good Bones met en

équipe de rénovateurs résolue à se délabrer

propriétés dans des maisons de rêve. Dans ce cas, l’émission suit la mère et

l’équipe fille Karen E. Laine et Mina Starsiak alors qu’elles rénovent des maisons

Zone métropolitaine d’Indianapolis.

L’unique

tourner sur le spectacle de rénovation typique est que Laine apporte des connaissances financières à

le partenariat grâce à sa formation en droit. Pendant ce temps, Starsiak est un bien immobilier

agent. Ensemble, ils ont créé la société Two Chicks and a Hammer avant d’atterrir

une émission sur HGTV.

Mina

Starsiak et Karen Laine jurent qu’elles ne sont pas à la maison

Accueil

le retournement est devenu un moyen populaire de gagner de l’argent, mais selon le Good

Hôtes Bones, ce n’est pas pourquoi ils sont dans le

affaires. Au lieu de cela, ils ont l’intention d’améliorer les quartiers locaux pour l’avenir

propriétaires.

“Nous

réhabilitent vraiment les quartiers », a déclaré Laine à Indy Star dans

un entretien. “Si nous retournions, nous ne nous déshabillerions pas,

installer une nouvelle électricité, un nouveau CVC, une nouvelle plomberie ou tout ce qui doit être

terminé. Ceci est la réadaptation. Ces maisons ont besoin d’un bon programme en 12 étapes. »

Les fans ne peuvent pas

supporter cette seule chose que les hôtes «Good Bones» font toujours

Réactions à

le spectacle a été principalement positif. Mais il y a une chose que les téléspectateurs détestent

voir à plusieurs reprises, et apparemment, c’est aussi un problème sur d’autres émissions de HGTV.

«Ma plainte est toujours la

mise en page “, un Reddit

déplore l’utilisateur. “Ils sont tellement concentrés sur un maître en bas et un grand

cuisine qu’ils se retrouvent avec de minuscules petits salons. Cela n’a pas de sens dans

certaines de ces petites maisons. “

Un autre a accepté en disant: «Oui!

Les salons sont à peine des salons. Tout le monde ne veut pas se sacrifier

assis sur un joli canapé confortable et profond tous les jours pour un espace de 5 personnes

au comptoir, quelques jours par an.

Les îles surdimensionnées sont un problème constant dans les émissions de HGTV

Les fans se plaignent que cela

problème revient fréquemment sur d’autres spectacles, aussi. “Tout le monde sur toutes les émissions HGTV

semble obsédé par la capacité d’accueillir des groupes sur une île, qui est juste assise

à un comptoir », a écrit le Redditor. “Je ne comprends pas l’appel.”

Aucun spectacle ne plaira jamais

tout le monde et dans la hiérarchie des émissions HGTV, Good Bones est l’un des

plus facile à regarder. Si les hôtes ajoutaient juste un peu de pieds carrés à la

salons et cesser de faire des îlots de cuisine la taille des îles réelles, cette

le spectacle pourrait être presque parfait.