La 1 chose qui relie deux des personnages les plus tragiques

Jamie (Sam Heughan) et Claire Fraser (Caitriona Balfe) ont dû faire face à de nombreux obstacles difficiles au cours des quatre premières saisons d’Outlander, mais il y a un autre couple dont les histoires sont encore plus tragiques. Entrez Frank Randall (Tobias Menzies) et Laoghaire MacKenzie (Nell Hudson). Frank et Laoghaire ont tous deux enduré des histoires dévastatrices sur Outlander, mais de nombreux fans ont peut-être raté la façon dont les deux personnages sont liés.

Un regard sur la relation de Jamie et Laoghaire

La quatrième saison d’Outlander a été l’une des courses les plus émouvantes à ce jour. Après avoir remonté le temps pour retrouver ses parents, Briana Fraser (Sophie Skelton) s’est retrouvée au domaine Jamie’s Lallybroch.

À Lalllybroch, Brianna a rencontré Laoghaire, qui l’a réprimandée

pour avoir essayé de trouver Jamie et a dit qu’il ne l’accepterait jamais comme sa fille.

Sauvegardant, les fans se souviendront de la façon dont Jamie et Laoghaire étaient

marié pendant les deux décennies qu’il a été séparé de Claire. Bien que Laoghaire

aimait clairement Jamie (qui ne le ferait pas?), il ne partageait pas les mêmes sentiments.

Nous avons senti qu’il y avait un parallèle intéressant entre Frank et Laoghaire – les deux personnes aimées (Claire et Jamie) et les ont perdues. Puis ces gens ont réapparu dans leur vie et ils (pensaient) avoir une seconde chance. Ce qui ne s’est pas bien passé comme nous l’avons vu. @Outlander_STARZ #DownTheRabbithole

– Maril Davis (@TallShipProds) 17 décembre 2018

Leur histoire remonte en fait à la première saison d’Outlander.

A l’époque, Laoghaire se battait dur pour l’amour de Jamie, mais il était déjà

tomber dur pour Claire.

Elle a finalement accusé Claire de sorcellerie par jalousie.

Heureusement, Jamie était sur place pour empêcher Claire d’être tuée sur le bûcher.

Voilà comment Laoghaire et Frank sont connectés

Tout comme Jamie n’a jamais pu rendre l’amour à Laoghaire,

il en va de même pour Claire et Frank. Quand Claire est revenue dans son temps

après la bataille de Culloden, elle a passé vingt ans aux côtés de Frank.

Bien qu’ils aient tous les deux élevé Brianna, Claire n’a jamais pu lâcher prise

de son amour pour Jamie. Et quand elle a découvert que Jamie avait survécu à la

bataille, elle a voyagé à travers les pierres pour se réunir avec lui.

Selon Express,

Producteur Outlander Maril Davis

récemment ouvert sur le lien entre Frank et Laoghaire. Davis a révélé

que, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, les deux personnages partagent le même

histoire d’amour tragique.

“Pour moi, la partie la plus intéressante de cela était quand nous

discuté des parallèles entre Frank et Claire et Laoghaire et Jamie »,

Davis a partagé. «Frank et Laoghaire ont tous deux aimé les gens mais n’ont pas été

aimé en arrière. Le parallèle de cela et d’essayer de montrer cette histoire, pour moi, est tel

un arc intéressant. “

Étant donné comment Brianna et Laoghaire se sont croisés la saison dernière, nous n’avons probablement pas vu le dernier de l’ancienne épouse de Jamie. Si nous la revoyons, ce ne serait pas de bon augure pour Jamie et Claire.

“Outlander” dévoile le générique d’ouverture de la saison 5

Le générique d’ouverture d’Outlander

sont différents chaque année, mais dans la saison 5, les producteurs ont décidé de garder deux

des éléments qui sont devenus très spéciaux pour les fans.

Les deux clips incluent les plans des danseurs exécutant un

cérémonie aux pierres et Claire courant dans les bois dans une robe blanche.

Comme les fans le savent bien, ces deux scènes proviennent du tout premier épisode

et ont été conservés depuis.

Les pierres rappellent que la vie de Claire était

a changé pour toujours quand elle a voyagé à travers eux et a rencontré Jamie. Et la scène de

sa course à travers les bois prouve qu’elle n’est jamais vraiment hors de danger.

Les deux scènes auraient pu être coupées du générique d’ouverture,

mais le fait que les producteurs les aient gardés taquine cette saison 5 verra Jamie et

Claire revient à l’essentiel.

Quel avenir pour Jamie et Claire?

La prochaine saison d’Outlander

est basé sur le roman de Diana Gabaldon, The

Fiery Cross. Alors que les acteurs et l’équipe d’Outlander

n’ont pas révélé trop de détails sur ce qui va arriver, nous savons que certains

des thèmes incluent la famille et la loyauté.

En ce qui concerne l’histoire de Jamie et Claire, les deux travailleront dur pour bâtir leur petite communauté sur Fraser’s Ridge. Ils seront également confrontés à des tensions croissantes de la prochaine guerre révolutionnaire, qui menace de bouleverser tout ce qu’ils ont construit en Caroline du Nord.

Bien qu’ils seront confrontés à de nombreux obstacles cette saison, nous

sont convaincus qu’ils réussiront en un seul morceau. Après tout, ils ont

tous deux ont vécu des expériences similaires dans le passé et ont prouvé qu’ils

savoir naviguer dans des eaux politiques délicates.

Quoi qu’il arrive, les fans peuvent être assurés que la saison 5

être une sortie.

La nouvelle saison d’Outlander devrait être diffusée le 16 février sur Starz.