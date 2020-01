La 1 phrase secrète que Guy Fieri utilise lorsqu’il déteste la nourriture

Il n’y a pas trop de choses au monde que Guy Fieri, la star de Food Network, ne mange pas. Le maire autoproclamé de Flavortown a été repéré en train de grignoter toutes sortes de concoctions bizarres, des tacos de sauterelles au plateau de tête de porc. Mais même si Fieri est prêt à essayer presque n’importe quoi, cela ne signifie pas qu’il l’apprécie toujours.

L’animateur des Guy’s Grocery Games a un

c’est vrai. Mais personne ne peut blâmer son enthousiasme et ses bonnes manières.

Même lorsque Fieri ne fait pas

prendre soin de quelque chose qu’il mange, il ne le recrache pas et commence

crachant un langage grossier. Au lieu de cela, il exprime son mécontentement avec un code très subtil

phrase.

Découvrez le secret pour savoir si Fieri aime vraiment

ce qu’il mange, à l’avance.

Guy Fieri | Desiree Navarro / WireImage

Fieri ne se considère pas comme un critique gastronomique

Même s’il passe sa vie à manger de la nourriture, l’homme de 51 ans

le chef ne se considère pas comme un critique. Parce que cela semble tellement négatif. “C’est la chose la plus éloignée de ce que je suis”, at-il

expliqué lors d’un entretien de podcast, via

Gens. “Je suis un surligneur de nourriture. J’apporte les plus grands succès. “

Mais tous les plats que Fieri échantillonne sur Diners, Drive-In et Dives ne sont pas incroyables, et même s’il ne ment pas, il n’est pas à l’aise de faire en sorte que ces chefs de petite ville se sentent mal dans leur peau. C’est pourquoi il a trouvé une manière secrète de montrer qu’il n’est tout simplement pas dans tout ce qu’il mange.

Sa réaction à la nourriture est essentielle

Fieri est bien connu pour sa personnalité exagérée et ses phrases originales. Ce sont les éléments précis qui aideront les chefs à déterminer si Fieri est fan de leur création ou non.

«Un observateur attentif de la série peut faire la différence entre le moment où vous êtes vraiment époustouflé et le moment où vous dites:« Bon, beau travail, je peux voir pourquoi les gens aiment ça », a observé l’animateur de podcast Brian Koppelman. Fieri n’a pas tardé à confirmer ses véritables intentions.

“Certains chefs qui le verront … feront leur enquête”, Fieri

expliqué. “Et, vous savez, ils regardent la série depuis des années. Nous irons à

commercial, et ils vont, “Eh bien, avez-vous aimé ça?” Et je me dis, “Ouais, il

était bon. “Et ils diront:” Eh bien, vous n’y êtes pas allé, comme: “C’est décroché.” “Et je me dis,

“Eh bien, c’était bien.”

Il a poursuivi en disant: “Et je me dis:” Ne sois pas offensé, je

n’aime pas toutes les chansons de l’album Rolling Stones. Il y en a que vous

comme.”

Fieri aide parfois les chefs à apporter des améliorations

Pendant que Fieri est en ville, il n’a que le temps de goûter le meilleur

du meilleur que les chefs de restaurant ont à offrir. Mais il est toujours prêt

donner des conseils pendant qu’il est là.

Si le chef demande des conseils, Fieri leur montre comment mieux faire.

Il a expliqué lors de l’interview (via Eater):

S’ils le demandent, je leur dirai. Je dirai: “Écoutez, voici l’accord. Vous devez traiter le chignon. Vous ne pouvez pas sortir un chignon de l’emballage [and] posez-le. Vous avez fait tout ce travail. Vous avez ce boeuf frais local. Vous avez cultivé les légumes vous-même. Vous faites ce fantastique aïoli. Et puis vous l’avez giflé sur un chignon dans un sac en plastique et vous ne l’avez pas grillé? Tu ne l’as pas beurré? Vous devez lui donner un traitement. “Et ils me regarderont [and say], “Vraiment?” Et je vais dire: “Ouais, faisons ça. Faisons-le. “Et puis parfois, avant même de quitter le restaurant, nous allons le casser quelques fois.

Fieri n’essaie pas de se faire des ennemis. Il veut juste rendre les recettes de tout le monde beaucoup plus savoureuses, et nous pouvons respecter cela.