La 1ère Saint-Valentin de Shawn Mendes et Camila Cabello ensemble était aussi douce que vous le pensez

Cet été sera un an depuis que Shawn Mendes et Camila Cabello ont commencé à sortir ensemble. Depuis lors, chaque mouvement, tweet et publication du couple a été bien documenté.

Camila Cabello et Shawn Mendes | John Shearer / .

Naturellement, la Saint-Valentin ne serait pas différente. Le couple a célébré les vacances romantiques avec une date douce, et les fans jaillissent.

Découvrez comment ils ont célébré leur amour.

Ils sont devenus un couple l’été dernier

Comme nous le savons tous grâce à Grease, les aventures estivales ont tendance à ne rien dire. Mais dans le cas de Mendes et Cabello, leur relation n’a pas résisté.

L’année dernière, Mendes a discuté depuis combien de temps lui et Cabello sortaient ensemble en discutant avec des fans lors d’un concert à Hindmarsh, en Australie. Un fan a demandé plus de détails sur le moment où ils se sont rencontrés, et Mendes a répondu: «Nous ne sortons pas ensemble depuis si longtemps. Nous sortons ensemble officiellement depuis le 4 juillet. »

Les deux ont ouvert pour Austin Mahone en 2014, puis ont fait un duo sur le tube I Know What You Did Summer Summer. Tout en faisant la promotion de la chanson, ils sont apparus dans The Late Late Show avec James Corden, où Corden a interrogé le couple sur le statut de leur relation.

“Il n’y a aucun moyen que tu n’aies pas compris”, leur demanda Corden avec insolence. En réponse, Mendes a déclaré: «Nous ne l’avons pas fait, en fait. Chaque fois que j’essaie de bouger, elle me fait dévier. » Cabello intervint rapidement en disant: «Il me place en zone d’amis. Il m’appelle «Kid!» »

De toute évidence, cela a changé rapidement.

Le refus de Cabello d’embrasser Mendes aux AMA 2019

Apparaissant au Ellen DeGeneres Show en 2019, Cabello, âgée de 22 ans, a discuté de sa performance torride de Señorita avec Mendes aux American Music Awards 2019 et de la façon dont les fans tombaient de leurs sièges en attendant qu’elle l’embrasse pendant la performance, mais elle n’était tout simplement pas prêt. L’animateur DeGeneres a diffusé la vidéo de la fin de la performance et du baiser qui ne l’était pas.

“Il y a les AMA, cette performance s’est produite juste là, et tout le monde n’attendait que le baiser, et ensuite vous le frappez avec le nez”, a déclaré DeGeneres en play-by-play en regardant le clip.

Le chanteur de La Havane a essayé d’expliquer par le rire du public: «Eh bien, j’ai pensé, nous nous sommes embrassés, parce que nous le pratiquons toujours, puis je l’embrasse, parce que je l’embrasse. Mais ensuite, c’est comme sur scène, ça fait juste bizarre parce que je sais que les gens l’attendent. Alors, je me dis “je ne veux pas …”, tu vois ce que je veux dire? Alors, c’est pourquoi je l’ai frappé avec mon nez. “

Leur première Saint-Valentin ensemble

Le couple a passé sa première Saint-Valentin au Royaume-Uni. En fait, ils semblent être en Angleterre depuis peu de temps après la nouvelle année pour profiter d’un peu de repos de leurs horaires d’enregistrement et de tournées.

Le jour de la Saint-Valentin même, a rapporté People, les deux hommes ont été aperçus en train de quitter le restaurant The Fat Duck, propriété du célèbre chef Harry Blumenthal. Le restaurant est situé à Bray dans le comté de Berkshire.

Selon la succursale, pour leur premier V-Day ensemble, Mendes portait une chemise et un pantalon noirs, tandis que Cabello était jolie dans une robe bleue.

Aucun d’eux n’a posté à propos de leur date, mais Cabello ressentait apparemment la romance, en particulier pour son album, Romance, le jour de la Saint-Valentin, posté en toutes lettres sur Instagram, “MY OH MY ITS VALENTINES TODAY AND ROMANCE IS LIKE THE ALBUM VERSION OF VALENTINES DAY CUZ FEELINGS AND LOVE ET IM JUSTE VRAIMENT EXCITÉ À PROPOS DE CETTE VIDÉO ET @dababy TUA ABSOLUMENT TUÉ COMME IL TUE TOUT ET J’espère que vous l’aimez ET JE PARLE BEAUCOUP LORSQUE J’AI EXCITÉ OK. »

