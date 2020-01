La Air Jordan 1 High ’85 «Varsity Red» est encore plus belle sur les nouvelles photos à pied

Notre meilleur look à ce jour sur le “Varsity Red” AJ1 High ’85.



L’Air Jordan 1 High ’85, une sneaker conçue pour ressembler à la coupe du modèle OG 1985 Air Jordan 1, fera son chemin chez les détaillants cette année. Cela inclut l’itération rouge et blanc qui fait partie du pack “New Beginnings”, ainsi qu’un élégant coloris “Varsity Red”. Ce dernier, au prix de 200 $, ressemble un peu à un coloris alternatif de l’emblématique “Bred” Air Jordan 1 High.

Comme le montre le dernier lot de photos à pied partagées par la source de sneakers @HanZuYing, les coups de pied sont équipés d’une construction en cuir lisse confectionnée dans le coloris familier Bulls-friendly. Le cuir noir apparaît sur l’orteil, la langue, le panneau central et le col de la cheville tandis que le rouge varsity gère le reste de la tige, y compris le swoosh Nike et la marque “Nike Air”. Une semelle intermédiaire blanche sépare la tige de la semelle extérieure rouge, complétant le look.

Jordan Brand n’a pas encore annoncé les détails de sortie de l’Air Jordan 1 High ’85, mais des rumeurs suggèrent que les coups de pied seront limités à 23 000 paires dans le monde. Découvrez quelques images supplémentaires dans le post IG intégré ci-dessous et restez à l’écoute pour la révélation officielle.

