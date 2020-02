La bande-annonce Amazing Stories de Steven Spielberg promet cinq histoires uniques

La bande-annonce de Steven Spielberg, Amazing Stories, promet cinq histoires uniques

Apple TV + a publié la première bande-annonce de la prochaine série d’anthologies de Steve Spielberg, oscarisé Histoires étonnantes, nous donnant un aperçu de l’ensemble des cinq histoires uniques qui seront présentées dans le redémarrage. Avec Dylan O’Brien, Edward Burns et le regretté Robert Forster, la série fera ses débuts le 6 mars avec ses cinq premiers épisodes. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Une réinvention de la série d’anthologie originale, la Histoires étonnantes reboot sera composé de 10 épisodes où chaque épisode transportera le public vers des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui. La programmation de la série est composée de Chris Long (Les Américains, Le mentaliste), Mark Mylod (Succession, Jeu des trônes), Michael Dinner (Incroyable, Sneaky Pete), Susanna Fogel (utopie, Jouer par jouer), et Sylvain White (Stomp The Yard, La recrue)

Histoires étonnantes mettra en vedette Dylan O’Brien (Maze Runner, Teen Wolf), Victoria Pedretti (La hantise de Hill House, Vous), Josh Holloway (Lost, Yellowstone), Sasha Alexander (Rizzoli et îles, sans vergogne), Edward Burns, Kerry Lynne Bishé, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Juliana Canfield et dans son dernier rôle avant de décéder en octobre dernier, Robert Forster.

Forster joue dans l’épisode “Dynoman et la Volt”, réalisé par Susana Fogel, qui entoure un garçon entre deux maladroit et son grand-père (Forster) qui se débattent avec un sentiment d’impuissance, mais quand un anneau de super-héros grand-père a commandé à l’arrière d’une bande dessinée arrive 50 ans en retard et a le pouvoir de les transformer en véritables super-héros. L’épisode comportera une carte «En mémoire de» pour honorer le défunt acteur.

Le redémarrage est produit par le réalisateur primé Steven Spielberg avec Eddy Kitsis et Adam Horowitz (Perdu, il était une fois), qui serviront tous deux de showrunners. Darryl Frank, Justin Falvey, Chris Long, Don Kurt et David H. Goodman devraient également être exécutifs. La série est une coproduction entre Universal Television et Amblin Television.

Histoires étonnantes créé pour la première fois en septembre 1985 à la suite du succès de Spielberg Retour vers le futur et diriger Indiana Jones et le Temple maudit. Les épisodes de la série allaient de fantastiques à des épisodes plus axés sur la science-fiction ou l’horreur et mettaient en vedette un véritable who’s who des réalisateurs derrière chaque épisode, y compris Spielberg lui-même, plus Bob Clark, Clint Eastwood, Joe Dante, Martin Scorsese, Irvin Kershner , Robert Zemeckis, Danny DeVito, Tom Holland, Brad Bird, Nick Castle et même Burt Reynolds. La série, malgré douze nominations aux Emmy et cinq victoires, a été annulée après deux saisons.