La bande-annonce australienne intense et effrayante de Antlers est la meilleure bande-annonce du film à ce jour

Searchlight a déjà lancé la dernière bande-annonce de Scott CooperLe film d’horreur «R» classé Bois ici aux États-Unis, mais une toute nouvelle remorque vient maintenant d’Australie.

Court et doux à seulement 90 secondes, la bande-annonce australienne est l’aperçu le plus intense du film que nous ayons eu à ce jour, allant droit au but et libérant des images et des sons vraiment énervants sans gâcher grand chose. Le marketing du film a été incroyablement fort, taquin et suggérant, mais ne nous montrant pas du tout beaucoup.

Cette bande-annonce particulière est un bon argument pour les bandes-annonces d’horreur coupées beaucoup plus courtes qu’elles ne l’ont été habituellement ces derniers temps. Il contient également de nouvelles séquences vidéo. Trouvez-le ci-dessous.

À Antlers, produit par Guillermo del Toro, professeur dans une petite ville de l’Oregon (Keri Russell) et son frère (Jesse Plemons), le shérif local, s’est mêlé à un jeune étudiant (Jeremy T. Thomas) recelant un secret dangereux aux conséquences effrayantes.

Basé sur la nouvelle «The Quiet Boy» de Nick Antosca (“Channel Zero”), Antlers sort sur 17 avril. Le film est écrit par Henry Chaisson et Antosca, avec des révisions de Cooper.