La bande-annonce #blackAF de Netflix avec Rashida Jones et Kenya Barris

Netflix a révélé la #blackAF bande-annonce de la nouvelle série humoristique (initialement intitulée «Black Excellence») de Kenya Barris, le créateur de noirâtre. Barris et Rashida Jones (Parcs et loisirs) jouer le rôle d’un couple fictif dans la série de faux documents arrivant sur Netflix le 17 avril. Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

CONNEXES: Black Excellence Series: Kenya Barris écrira et jouera contre Rashida Jones

Avec de l’argent frais, les goûts sont chers, Kenya Barris et sa famille naviguent vers le succès et explorent les difficultés d’être sans vergogne noir et riche.

Les acteurs supplémentaires incluent Iman Benson, Genneya Walton, Scarlet Spencer, Justin Claiborne, Ravi Cabot-Conyers et Richard Gardenhire Jr.

Mieux connu comme le créateur de la sitcom à succès ABC noirâtre, Barris fait ses débuts d’acteur dans la série, jouant une version romancée de lui-même. Sa société de production, Khalabo Ink Society, produira via l’accord global de Barris. Hale Rothstein est également producteur exécutif aux côtés de Barris et Jones.