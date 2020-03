La bande-annonce Blu-Ray de The Rise Of Skywalker gâte des moments clés

Une toute nouvelle bande-annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker pour sa prochaine sortie à domicile gâte les moments clés du film final de la saga Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker a mis fin à la saga Skywalker. Le dernier film de la saga a connu de grandes fluctuations, le plus important étant la révélation de Rey lié à Palpatine. Le retour de Palpatine a également suscité une réaction mitigée, d’autant plus qu’il a été récemment révélé lors d’une romanisation qu’il était un clone.

Vous pourrez désormais revivre tous les moments de Star Wars: The Rise of Skywalker lorsqu’il sera disponible sur Digital HD le 17 mars et sur Blu-ray le 31 mars. Pour hype la prochaine sortie à domicile, Disney a publié une toute nouvelle bande-annonce, qui est pleine de moments clés du film. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le dernier chapitre de la saga #Skywalker revient à la maison! Soyez l’un des premiers à obtenir Star Wars: #TheRiseOfSkywalker sur Digital 3/17 & Blu-ray 3/31! Précommandez maintenant: https://t.co/m6TQdmziiM pic.twitter.com/1y0NWAirVL

– Star Wars (@starwars) 8 mars 2020

Voici le synopsis officiel du film:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera le 17 mars en numérique et en 4K, Blu-ray et DVD le 31 mars.

Source: Twitter