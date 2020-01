La bande-annonce d’Apex Legends Saison 4 aurait des fuites et taquine le nouveau champion Revenant

Bien qu’il ait eu sa juste part de bosses et d’ecchymoses au cours de la dernière année, Apex Legends a continué de produire du contenu à un rythme régulier, et récemment, Respawn Entertainment a tiré le rideau sur la quatrième saison à venir. Comme vous pouvez l’imaginer, il y a beaucoup à attendre, y compris une nouvelle légende, un fusil de sniper à verrou et une toute nouvelle passe de combat (si vous n’avez pas encore creusé ce qui se profile à l’horizon, assurez-vous de vérifier notre ventilation de la saison 4).

Inutile de dire que Respawn a fait un excellent travail en alimentant au goutte-à-goutte de nouvelles informations dans la base de fans, mais il semble que quelqu’un aurait sauté le pistolet, pour ainsi dire. Comme rapporté par ComicBook.com, une bande-annonce supposée divulguée a fait son chemin sur le Web, et elle fait allusion à un autre personnage jouable encore à paraître. Plus précisément, Revenant.

Ne soyez pas surpris si ce nom vous semble familier. Nous faisons des reportages sur Revenant depuis un certain temps maintenant, car il est apparu dans les datamines au cours des derniers mois, et a même été taquiné lors d’événements en jeu. Les fans attendent que Respawn lui donne une révélation appropriée, mais jusqu’à présent, ils sont restés silencieux sur toutes les questions relatives à son existence.

Cependant, nous avons maintenant quelque chose de concret à faire. YouTuber iLootGames a apparemment jeté un œil à la bande-annonce divulguée susmentionnée avant qu’elle ne soit démontée, et a réussi à capturer une capture d’écran de Revenant. L’image ci-dessous est de nature promotionnelle (et non pas une image dans le moteur), mais cela a suffi à entraîner les fans d’Apex Legends dans une frénésie.

Bien sûr, nous allons attendre que EA et Respawn confirment officiellement tout cela, mais pour l’instant, nous attendons avec impatience d’autres nouvelles concernant Revenant. Heureusement, la saison 4 de Apex Legends devrait débuter le 4 février. Nous aurons donc au moins quelque chose pour nous occuper en attendant.