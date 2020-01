La bande-annonce de Birds of Prey bande-son taquine certains vrais Bangers / Film

Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) est en salles le mois prochain, poursuivant l’histoire de Harley Quinn (Margot Robbie). Une fois la Clown Princess of Crime, le personnage de Suicide Squad a rompu les liens avec le Joker, et cela l’a peut-être rendue encore plus folle. Mais tout va bien, car elle a un nouveau gang de filles pour garder sa compagnie et faire face à Ewan McGregor comme le dernier mec à lui donner des ennuis. Et sur la base de la bande-annonce de la bande originale de Birds of Prey, ils auront de vrais bangers pour faire avancer le train de battage médiatique.

Ne vous laissez pas berner par la vignette qui apparaît généralement lorsqu’une vidéo a été supprimée de YouTube. Cela fonctionne très bien.

Seuls les singles sont mis en évidence dans la bande-annonce ci-dessus, mais voici la liste complète des morceaux si vous avez raté l’annonce:

Doja Cat – “Boss Bitch”

Crème fouettée (feat. Baby Goth) – “So Thick”

Megan Thee Stallion & Normani – “Diamonds”

Saweetie & Galxara – “Sway With Me”

Charlotte Lawrence – «Joke’s On You»

Maisie Peters – «Sourire»

Cyn – «Lonely Gun»

Halsey – «Expérimentez sur moi»

Jucee Froot – «Danger»

K.Flay – «Mauvaise mémoire»

Sofi Tukker – «Se sentir bien»

Lauren Jauregui – «Chaînes invisibles»

Black Canary – “C’est le monde d’un homme d’homme”

Summer Walker – “Je vais t’aimer juste un peu plus bébé”

Comme je ne suis pas aussi bien versé sur la scène musicale que nous le sommes avec les films, je peux vous dire que je ne reconnais que quelques noms sur cette liste, et cela me fait me sentir incroyablement vieux et pas cool. Mais les chansons présentées dans cette bande-annonce semblent avoir la bonne énergie pour ce que nous avons vu du film jusqu’à présent. De plus, c’est formidable que ce film ait autant d’artistes féminines derrière la bande originale du film, ajoutant au pouvoir des filles qui est déjà affiché devant et derrière la caméra.

Pour encore plus de séquences et l’un des singles, voici le clip de “Diamonds” de Megan Thee Stallion & Normani:

La bande originale de Birds of Prey sortira sur 7 février 2020, le même jour que le film. Voici le synopsis:

Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman.

Réalisé par Cathy Yan («Dead Pigs») à partir d’un scénario de Christina Hodson («Bumblebee»), le film est basé sur des personnages de DC. Robbie a également produit, aux côtés de Bryan Unkeless et Sue Kroll. Les producteurs exécutifs du film sont Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter et David Ayer.

Articles sympas du Web: