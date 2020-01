La bande-annonce de Black Widow peut connecter Taskmaster à Captain America: Civil War

Dans une paire de bandes-annonces publiées au cours des cinq dernières semaines environ, les fans ont eu un aperçu alléchant des débuts sur grand écran du Taskmaster dans la prochaine aventure posthume de Natasha Romanoff, Veuve noire. Le premier aperçu qui a fait ses débuts au début de décembre 2019 comprenait un bref clip de l’antagoniste sortant de la trappe d’un véhicule d’assaut urbain tout en dessinant une flèche en arc, et la deuxième bande-annonce qui a été créée plus tôt cette semaine comprenait des images du Taskmaster hurling un bouclier rond à un adversaire ainsi que se renversant sur le dos en un accroupissement à un genou, reflétant à l’identique son adversaire.

Ce sont, bien sûr, les signatures des héros Marvel Hawkeye, Captain America et Black Widow, et représentent précisément le talent des réflexes photographiques du Taskmaster et ont inspiré une liste de théories concernant la véritable identité du personnage, y compris une hypothèse improbable suggérant que le Taskmaster peut en fait être Barton lui-même. Alors que le visage derrière le masque n’a pas encore été officiellement confirmé, des rapports récents ont indiqué que le méchant se révélera être l’alter-ego de O.T. Le personnage de Fagbenle, Rick Mason, qui a été décrit comme «un allié de Romanoff’s S.H.I.E.L.D. passé.”

Compte tenu des tactiques combatives que nous avons déjà vues imiter le méchant, Mason devient l’hypothèse la plus logique avec son S.H.I.E.L.D. fond lui ayant permis d’être témoin et d’absorber les styles de combat des trois personnages en personne. Plus précisément, compte tenu du placement de Black Widow au lendemain de Captain America: Civil War, Mason aurait pu observer les trois combattants de première main aussi récemment que l’escarmouche de l’aéroport Flughafen Leipzig-Halle en Allemagne.

Et si cela s’avère être le cas, le Taskmaster se révélera être un ennemi encore plus redoutable qu’on ne l’imaginait auparavant, car Hawkeye, Cap et la Black Widow ont combattu aux côtés et contre Spider-Man, le soldat de l’hiver, Ant-Man, Scarlet Witch, le Falcon, Iron Man et Black Panther dans cette même escarmouche, et Mason aurait tout vu et étudié tout cela. Cela peut également expliquer pourquoi Funko lance une édition spéciale Pop! Figurine en vinyle avec le Taskmaster brandissant des gants noirs avec des griffes d’argent qui évoquent fortement l’armement du monarque wakandais.

Dans tous les cas, nous saurons dans quelques mois ce qu’il fait vraiment et qui se cache derrière le masque, comme Veuve noire arrive dans les salles le 1er mai pour lancer la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel.