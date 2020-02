La bande-annonce de ‘Candyman’ est juste autour du coin

Il est difficile pour un distributeur de garder secret le lancement de sa bande-annonce, d’autant plus qu’il doit le classer dans différents pays avant sa sortie. C’est ainsi que de nombreux sites prennent de l’avance sur les choses et font des proclamations sauvages (comme avec le teaser surprise pour Spiral).

le Jordan Peele-produit Candyman La suite a été officiellement classée par Alberta Film Ratings, une source que j’ai personnellement suivie pendant plus d’une décennie. C’est une entreprise officielle dirigée par le gouvernement qui classe les images avant leur projection dans les cinémas de l’Alberta.

Avec cela, la sortie de la première bande-annonce de Candyman approche à grands pas. MGM a la suite spirituelle prévue pour le 12 juin de cette année, ce qui signifie qu’il est temps de mettre le spectacle sur la route s’ils vont faire cette date. Il a été suggéré que la bande-annonce pourrait se retrouver attachée à The Invisible Man d’Universal vendredi prochain, ce qui permettrait de diffuser les images en ligne avant cela. Nous avons envoyé un e-mail à MGM pour confirmation et nous vous informerons de toute mise à jour.

Dirigé par Nia DaCosta, le casting est dirigé par Yahya Abdul-Mateen II (Us, Aquaman) et Jordan Peele (Get Out, Us) ont co-écrit le script, qui est directement lié au classique original. La suite revient dans le quartier où la légende a commencé: le quartier maintenant embourgeoisé de Chicago où se trouvaient autrefois les projets de logements Cabrini-Green. Cassie Kramer a repris le rôle d’Helen Lyle de Virginia Madsen. Cependant, on nous dit que Tony Todd revient en tant que Candyman.

Surveillez cet endroit pour en savoir plus. Soyez notre victime. Merci à Chad L. pour l’avertissement.