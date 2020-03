La bande-annonce de démo de Resident Evil 3 confirme le retour du personnage de Resident Evil 2

Le moment Resident Evil 3 les fans attendaient tous est enfin arrivé.

Eh bien, l’un d’eux, au moins. L’horreur de survie réinventée de Capcom n’est pas encore sortie, mais la démo précédemment annoncée du jeu est maintenant en ligne sur les vitrines Xbox One, PlayStation 4 et PC, donnant à ceux qui téléchargent l’aperçu de la taille d’une bouchée un aperçu d’une fraction de tout ce que Raccoon City devra offrir le mois prochain. Sans surprise, certains ont déjà traversé les hordes de morts-vivants comme Jill et ont vécu pour raconter l’histoire de l’autre côté, révélant ainsi une nouvelle bande-annonce soignée à la fin de la démo.

La plupart de ceux montrés dans le clip sont une refonte de ce que nous avons déjà vu auparavant, bien qu’il y ait quelques points à retenir, y compris la confirmation d’un personnage de retour du remake de Resident Evil 2 de l’année dernière. Voyez si vous ne pouvez pas repérer le boursier en question via la vidéo ci-dessus.

Cliquer pour agrandir

L’individu en question? Robert Kendo. Le propriétaire du célèbre magasin d’armes à feu de Raccoon City et créateur du S.T.A.R.S. émettre l’arme de poing Samurai Edge, Kendo apparaît brièvement aux côtés de Jill et Carlos comme un visage amical au milieu du chaos. Bien que l’action soit beaucoup trop frénétique pour dire avec certitude, il semble que Kendo offrira un abri temporaire à la paire à un moment donné de la campagne, les trois étant par la suite montrés repoussant une horde de poursuivants morts-vivants.

Nous connaissons déjà, bien sûr, le sort ultime qui frappe Kendo, ce qui rend probable que la rencontre fortuite ait lieu avant la rencontre de Leon et Ada avec lui avant leur descente dans les égouts de Raccoon City. Sera-ce le seul moment de croisement entre les deux remakes? Nous devrons simplement attendre et voir, bien que Capcom ne soit clairement pas opposé à la réécriture de certaines parties du canon de la série, nous n’exclurions pas que Jill fasse connaissance avec d’autres survivants pour l’instant.

Resident Evil 3 sort le 3 avril pour Xbox One, PlayStation 4 et PC.