La bande-annonce de Disneynature Elephant and Dolphin Reef entre dans la nature / Film

Depuis 2008, Disneynature a publié près d’une douzaine et demie de documentaires sur les différents écosystèmes et les créatures qui les habitent. Traditionnellement, ces films arrivent dans les salles autour du Jour de la Terre. Mais cette année, Disney fait entrer la nature dans votre maison avec deux nouveaux documentaires Disneynature qui arrivent sur Disney + cette semaine.

l’éléphant met en lumière un éléphant d’Afrique nommé Shani et son fils Jimo alors qu’ils traversent le désert du Kalahari. Pendant ce temps, Récif de dauphin se dirige vers un territoire plus frais sous la mer pour suivre Echo, un jeune dauphin à gros nez du Pacifique qui est sur le point de grandir.

Bande-annonce Disneynature Elephant and Dolphin Reef

Elephant est raconté par Meghan Markle et réalisé par Mark Linfield et Vanessa Berlowitz tandis que Dolphin Reef est raconté par Natalie Portman et réalisé par Alastair Fothergill et Keith Scholey. Les deux documentaires présentent des images époustouflantes de ces créatures, allant des déserts poussiéreux et arides traversés par des éléphants alors qu’ils se dirigent vers un havre de verdure jusqu’à la mer d’un bleu profond, plein de vie à travers le fond de l’océan et toutes sortes de poissons se précipitant.

Ces documentaires sur la nature sont une belle rupture avec le reste des offres dans le monde du streaming, d’autant plus que nous sommes censés rester à la maison aussi souvent que possible. Il est peu probable que nous rencontrions des éléphants et des dauphins très facilement, même lorsque nous sommes en déplacement, ce sera donc une véritable évasion vers un autre endroit dans le monde.

Elephant et Dolphin Reef ont tous deux frappé Disney + sur 3 avril 2020.

“Elephant” suit l’éléphant d’Afrique Shani et son fils vif Jomo alors que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari. Dirigée par leur grande matriarche, Gaia, la famille est confrontée à une chaleur brutale, à des ressources en diminution et à des prédateurs persistants, alors qu’ils suivent les traces de leur ancêtre dans une quête pour atteindre un paradis vert et luxuriant.

«Dolphin Reef» plonge sous la mer pour s’ébattre avec certains des animaux les plus captivants de la planète: les dauphins. Créé avec le style narratif emblématique de Disneynature, le film présente Echo, un jeune dauphin à gros nez du Pacifique qui ne peut pas vraiment décider s’il est temps de grandir et d’assumer de nouvelles responsabilités. La société des dauphins est délicate et le récif de corail qu’Echo et sa famille appellent à la maison dépend de tous ses habitants pour le maintenir en bonne santé. Mais Echo a du mal à résister aux nombreuses aventures que l’océan a à offrir.

